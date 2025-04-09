美國關稅風暴 大摩：硬體廠以蘋果鏈最脆弱、OEM廠直接衝擊最大

美國對等關稅9日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，在大摩研究的資訊科技產業範圍內，預估硬體產品的關稅相關成本高達500億美元，以蘋果供應鏈最脆弱。

大摩在這篇名為「誰擁有定價權」的報告指出，沒有一家科技硬體公司能免於受到美國關稅的影響，這可能會導致營運成本增加及終端需求放緩。在不確定性日益增加的情況下，預期 OEM客戶將與硬體供應鏈重新協商訂單條件，具備議價能力的公司表現會更好。

整體來看，大摩指出，衝擊最大的是消費電子產品，包括個人電腦（PC）、平板及智慧機等，但資料中心等基礎設施供應鏈受到的衝擊較小。OEM廠受到的影響最大，其次是零組件供應商，再來是ODM廠。主要客戶不在美國的廠商則較有韌性。

大摩表示，在整條供應鏈，成本上漲及獲利壓力似乎無可避免。不過，在零組件廠中，技術更佳、市占領先（在全球市占率大於50%）及終端市場多元化的供應商受到的影響較小。在ODM/EMS廠中，大規模及生產彈性（包括在美國設廠）是勝出的關鍵。

由於市場仍充滿不確定性，大摩認為，目前要評估大中華科技硬體廠的獲利下修程度仍太早。不過，整體來看，蘋果供應鏈(鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、和碩（4938）、臻鼎-KY（4958）等)最脆弱。

另外，OEM廠(華碩（2357）、宏碁（2353）、技嘉（2376）等)受到關稅的直接衝擊最大，因為美國營收占20-35%。這些OEM廠的桌機、筆電及平板仍主要在亞洲生產，主要是在中國大陸。

大摩表示，由於墨西哥關稅未再進一步上調，而使風險回報較佳的企業包括緯穎（6669）、緯創（3231）、智邦（2345）。至於台達電（2308）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）等則因技術優勢，而可望享有更好的議價能力。