快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

美國關稅風暴 大摩：硬體廠以蘋果鏈最脆弱、OEM廠直接衝擊最大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美國對等關稅9日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新報告中指出，大摩研究的資訊科技產業範圍內，預估硬體產品的關稅相關成本高達500億美元，以蘋果供應鏈最脆弱。圖／路透社
美國對等關稅9日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新報告中指出，大摩研究的資訊科技產業範圍內，預估硬體產品的關稅相關成本高達500億美元，以蘋果供應鏈最脆弱。圖／路透社

美國對等關稅9日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，在大摩研究的資訊科技產業範圍內，預估硬體產品的關稅相關成本高達500億美元，以蘋果供應鏈最脆弱。

大摩在這篇名為「誰擁有定價權」的報告指出，沒有一家科技硬體公司能免於受到美國關稅的影響，這可能會導致營運成本增加及終端需求放緩。在不確定性日益增加的情況下，預期 OEM客戶將與硬體供應鏈重新協商訂單條件，具備議價能力的公司表現會更好。

整體來看，大摩指出，衝擊最大的是消費電子產品，包括個人電腦（PC）、平板及智慧機等，但資料中心等基礎設施供應鏈受到的衝擊較小。OEM廠受到的影響最大，其次是零組件供應商，再來是ODM廠。主要客戶不在美國的廠商則較有韌性。

大摩表示，在整條供應鏈，成本上漲及獲利壓力似乎無可避免。不過，在零組件廠中，技術更佳、市占領先（在全球市占率大於50%）及終端市場多元化的供應商受到的影響較小。在ODM/EMS廠中，大規模及生產彈性（包括在美國設廠）是勝出的關鍵。

由於市場仍充滿不確定性，大摩認為，目前要評估大中華科技硬體廠的獲利下修程度仍太早。不過，整體來看，蘋果供應鏈(鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、和碩（4938）、臻鼎-KY（4958）等)最脆弱。

另外，OEM廠(華碩（2357）、宏碁（2353）、技嘉（2376）等)受到關稅的直接衝擊最大，因為美國營收占20-35%。這些OEM廠的桌機、筆電及平板仍主要在亞洲生產，主要是在中國大陸。

大摩表示，由於墨西哥關稅未再進一步上調，而使風險回報較佳的企業包括緯穎（6669）、緯創（3231）、智邦（2345）。至於台達電（2308）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）等則因技術優勢，而可望享有更好的議價能力。

OEM 大摩 美國 華碩 蘋果供應鏈 關稅

延伸閱讀

因應關稅風暴 郭智輝：全面取消紓困申請衰退15%門檻

美國關稅暫不影響訂單 旺宏盧志遠： 企業韌性很重要

集邦示警：關稅恐衝擊顯示器需求、售價及AMOLED上游材料

大摩挺台積 目標價1,388

相關新聞

獨／股民哭了 想用零股因應融擔追繳被券商系統卡住

雖然金管會周日宣布包括零股及海外有價證券，包括債券及股票這些可以取代現金作為補繳融資維持率的擔保品，但根據聯合報調查，市...

台股下跌1,068點 三大法人賣超459億元

台股9日繼續下殺，早盤十點多賣壓加重，一路下殺，終場下跌1,068.19點，收在1,7391.76點，摜破萬八大關，跌幅...

逢低進場布局！國內首檔鎖定台日雙股市基金 4月28日開募

川普關稅戰引發全球金融市場震盪，也提供進場機會。路博邁台日雙星股票基金將於4月28日開始募集，這是國內首檔主要投資台灣、...

美國關稅風暴 大摩：硬體廠以蘋果鏈最脆弱、OEM廠直接衝擊最大

美國對等關稅9日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，在大摩研究的資訊科技產業範圍...

櫃買中心公告 這2家恢復、這5家暫停融資融券交易

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報2024...

鼓勵上市公司實施庫藏股 證交所遞出「評鑑加分紅蘿蔔」

為因應近期美國關稅政策引發的全球資本市場波動，證交所前已提醒上市公司可視資金狀況與維護股東價值等因素，適時啟動庫藏股買回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。