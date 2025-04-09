快訊

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

川普宣布90天「暫停關稅」 美財長：沒報復 就有獎勵

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

就市論勢／陸港股 ETF 可留意

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

國際指數波動仍大，美股四大指數4月8日全面開高走低，終止前一日反彈。原先回落的VIX恐慌指數，也在一個晚上暴衝11.3%來到52。在各國與美國關稅談判有較具體成果前，市場風險厭惡程度將進一步攀升。市場資金將轉往日本公債、瑞朗等避險資產，以及基期仍偏低的陸、港股市場。

從價量結構分析，台股這兩天連續爆出5,000多億元成交量。雖然指數連續破低，但也代表融資持續殺出，有利籌碼集中。從型態觀察，指數失守2萬關卡後，下檔支撐在16,000至17,000點價格區間，正好是2023年多頭起漲以來的0.382跌幅滿足區。加上國安基金宣布將進場護盤，短線有機會出現B波技術性反彈。

投資建議

台股正面臨全球系統性風險，因此不論基本面好壞，都遭受池魚之殃。手中持股若屬於大型權值股，不須太過擔心。國安基金宣布進場，接下來護盤操作會集中在權值股，以及市值型、高股息ETF。等後續大盤止跌反彈，再開始做持股調整。

現階段市場環境，股債配置可有效保護資產，且債券宜選存續期間較短的非投等債，較不易受升降息影響，也有較好的配息條件可做資金運用。股票則可追蹤偏向AI應用的大型權值股，以及陸、港股ETF。

台股 國安基金 權值股

延伸閱讀

國安基金進場表示「底部近了」？股魚曝真相：繼續跌

國安基金護盤首日無力 台股再重挫逾千點 萬八失守

國安基金威力未現 台股收盤續挫逾千點 台積電跌破800元

陳冲談國安基金：對颱風可以 但對付龍捲風未必有用

相關新聞

就市論勢／陸港股 ETF 可留意

國際指數波動仍大，美股四大指數4月8日全面開高走低，終止前一日反彈。原先回落的VIX恐慌指數，也在一個晚上暴衝11.3%來到52。在各國與美國關稅談判有較具體成果前，市場風險厭惡程度將進一步攀升。市場資金將轉往日本公債、瑞朗等避險資產，以及基期仍偏低的陸、港股市場。

友達、群創、彩晶營收升溫

受惠於電視面板漲價，面板廠今年第1季交出淡季不淡佳績，友達（2409）、群創及彩晶昨（9）日公告3月合併營收，都交出月增...

聖暉3月、第1季業績 同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（9）日公布3月合併營收32.4億元，月增21.4%、年增52.4%，累計第1季合...

光寶要買13萬張庫藏

電源大廠光寶（2301）昨（9）日宣布，為維護公司信用及股東權益，將於今日起的兩個月內實施庫藏股，預計最多買回自家股票1...

中磊預計回購1.2萬張

網通大廠中磊（5388）昨（9）日公告將從今天起自集中市場買回庫藏股轉讓員工，預計買回1.2萬張，買回區間在59.6元到...

證交所出擊 接軌國際

臺灣證券交易所主辦亞洲暨大洋洲交易所聯合會（AOSEF）第39屆年會一系列活動，除增進台灣資本市場在國際能見度，亦成功厚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。