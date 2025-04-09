就市論勢／陸港股 ETF 可留意

盤勢分析

國際指數波動仍大，美股四大指數4月8日全面開高走低，終止前一日反彈。原先回落的VIX恐慌指數，也在一個晚上暴衝11.3%來到52。在各國與美國關稅談判有較具體成果前，市場風險厭惡程度將進一步攀升。市場資金將轉往日本公債、瑞朗等避險資產，以及基期仍偏低的陸、港股市場。

從價量結構分析，台股這兩天連續爆出5,000多億元成交量。雖然指數連續破低，但也代表融資持續殺出，有利籌碼集中。從型態觀察，指數失守2萬關卡後，下檔支撐在16,000至17,000點價格區間，正好是2023年多頭起漲以來的0.382跌幅滿足區。加上國安基金宣布將進場護盤，短線有機會出現B波技術性反彈。

投資建議

台股正面臨全球系統性風險，因此不論基本面好壞，都遭受池魚之殃。手中持股若屬於大型權值股，不須太過擔心。國安基金宣布進場，接下來護盤操作會集中在權值股，以及市值型、高股息ETF。等後續大盤止跌反彈，再開始做持股調整。

現階段市場環境，股債配置可有效保護資產，且債券宜選存續期間較短的非投等債，較不易受升降息影響，也有較好的配息條件可做資金運用。股票則可追蹤偏向AI應用的大型權值股，以及陸、港股ETF。