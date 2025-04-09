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光寶要買13萬張庫藏

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠光寶（2301）昨（9）日宣布，為維護公司信用及股東權益，將於今日起的兩個月內實施庫藏股，預計最多買回自家股票13萬張，為歷年最大手筆庫藏股，買回區間價格為每股53.83元至154.79元。

法人以光寶此次庫藏股每股買回最高價154.79元計算，若買足13萬張，最高將斥資201.22億元。

光寶表示，預計買回股份並辦理註銷。光寶昨天並公布3月合併營收133.5億元，月增22%，年增23.8%。主要受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動；首季合併營收364.17億元，年增26.5%。

光寶昨天股價收71.6元，下跌5.3元，三大法人同步買超，其中，外資買超2,671張，連三日買超，投信買超191張、自營商買超1,018張。

光寶 庫藏股 營收

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