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友達、群創、彩晶營收升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

受惠於電視面板漲價，面板廠今年第1季交出淡季不淡佳績，友達（2409）、群創及彩晶昨（9）日公告3月合併營收，都交出月增佳績，帶動首季營收都較前一季成長。

友達3月合併營收258.53億元，月增5.1%，年增21.9%。累計第1季合併營收721.02億元，季增4.9%，年增21.2%。

群創3月合併營收187.65億元，月增1.4%，年減6.8%。3月大尺寸合併出貨量共計853萬片，月減0.2%；中小尺寸合併出貨量共計2,945萬片，月減4%。

群創第1季合併營收559.32億元，季增4.2%，年增10.8%。大尺寸合併出貨量共計2,508萬片，較上季減少2.7%；中小尺寸合併出貨量共計8,506萬片，季增12.6%。

彩晶今年3月合併營收10.02億元，月增4.9%，年增24.9%，來到近五個月單月新高，重新站上10億元大關。累計第1季合併營收28.99億元，季增1.2%，年增14.3%。

彩晶表示，3月中小尺寸面板出貨量共計2,709萬片，月減17%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計29.8萬片，月增163.8%。

集邦科技（TrendForce）昨天發布最新調查指出，美國實施對等關稅，由於主要以貿易逆差作計算基礎，長期為消費性電子供應鏈重鎮的亞洲也受波及，尤其是東南亞地區。預期液晶顯示器面板與相關零組件供應鏈暫時不會被波及，但顯示器產業可能面臨光學膜片與AMOLED有機發光材料被課稅的情況；終端則可能面臨需求下降、產品售價下半年調升的風險。

營收 貨量

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