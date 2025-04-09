證交所出擊 接軌國際

臺灣證券交易所主辦亞洲暨大洋洲交易所聯合會（AOSEF）第39屆年會一系列活動，除增進台灣資本市場在國際能見度，亦成功厚實臺灣證券交易所與各國交易所間的合作基礎，為推動我國資本市場發展與國際連結建立重要里程碑。

資策會所長洪春暉應邀於AOSEF年會中演講，提及生成式人工智慧（AI）的加速成長帶動AI伺服器、邊緣AI、雲端AI及終端AI設備需求攀升，市場對生成式AI基礎設施的需求龐大。

台灣半導體技術領先全球，成為全球企業的最佳合作夥伴；除硬體優勢，台灣在AI軟體領域也快速成長，眾多新創企業與IT服務業者正共同打造AI軟體生態系。

投信投顧公會理事長劉宗聖則表示，亞太地區的ETF市場成長速度居全球之冠，創新產品與多元投資策略將為投資人帶來更多機會並有助市場流動性。

台灣自2003年首檔ETF上市以來，資產管理規模創歷史新高，受益人數突破1,410萬，平均配息率70%、殖利率4%的高股息ETF更加吸引長期投資人。

債券ETF市場更為亞洲最佳，資產管理規模穩定維持在400億美元，搭配零股交易的實施，更吸引200萬年輕投資人定期投入4.2億美元。台灣擁有完善且健全的ETF生態系統，透過國際合作邁入ETF 2.0時代。

臺灣證券交易所於會中分享我國資本市場受惠於AI浪潮與先進半導體製程，上市公司近五年營收成長逾27%，2024年底市值達2.25兆美元締造歷史新高，在交易所積極推動普惠金融的努力下，ETF市場十年成長20倍、資產規模突破1,030億美元。