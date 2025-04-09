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獨／股民哭了 想用零股因應融擔追繳被券商系統卡住

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股重挫，股民籌資應付追繳使銀行信貸申請爆倍翻潮。本報資料照片
台股重挫，股民籌資應付追繳使銀行信貸申請爆倍翻潮。本報資料照片

雖然金管會周日宣布包括零股及海外有價證券，包括債券及股票這些可以取代現金作為補繳融資維持率的擔保品，但根據聯合報調查，市場上僅有元大、群益和國泰等少數券商的資訊系統可以開放讓股民的零股及海外有價證券執行補繳融擔率，多數券商由於系統非自行開發，根本無法作到，使該措施實際能幫到股民的成效大打折扣。

證交所特別在周一傍晚再開記者會，不但強調金管會已經發文，還特別提出了「問答集」，直接點名零股和海外有價證券可開放受理補繳，但現在卡在資訊系統，大多數券商無法執行，其中還包括某家列名前三大的券商也無力執行。

據了解，多數券商的系統由於「委外開發」，包括使用中菲、三竹系統的券商，根本來不及改程式修正下單系統；券商無奈指出，不是券商不願意找藉口不作多元擔保方案，而是系統沒辦法改。

而元大、群益、國泰證券的系統，由於都是自行開發，因此能提供股民這類零股作為擔保的服務，這些券商的客戶，就可直接用在該券商下單的零股或海外複委託下單的股票、債券來擔保，不足的部分才需要再去籌現金來補繳。

國泰 金管會 零股

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