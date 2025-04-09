資本市場面臨四大憂慮 中國信託投信建議：保留現金流動性

隨著美國正式開徵對等關稅，全球經濟面臨不確定性加劇的挑戰，經濟衰退機率顯著上升，標普500指數8日創下1978年以來最大翻轉，從暴漲近4%到收盤翻黑1.6%，且長天期公債價格亦下跌，未發揮避險效果，顯示投資人情緒波動已明顯反映在市場表現上。

對此，中國信託投信表示，資本市場面臨四大憂慮，包含關稅協商未明朗、企業資本支出恐下修、停滯性通膨壓力，以及市場情緒的過度反應。建議投資人此時謹慎操作，保留現金流動性，靜待關稅協商明朗。等市場情緒回穩後，逐步加碼具備AI技術優勢的半導體廠商，例如晶圓代工龍頭台積電、艾司摩爾（ASML）與東京威力科創（TEL）等半導體設備商，並透過半導體ETF分散布局。

中國信託投信指出，半導體設備相關個股自去年7月起即已進入估值修正階段，今年以來更受川普的政策不確定性干擾。隨著恐慌指數（VIX）於上周五突破45，顯示市場已夾雜非理性恐慌。不過，已有多國表示將與美國協商進行關稅談判，若後續能達成更具彈性的關稅方案，半導體產業所受衝擊有望緩解。在此背景下，對於技術地位領先的非美半導體業者，因其關鍵技術優勢短期內難以被替代，可望且具備一定的關稅轉嫁能力。一旦各國與美國達成初步共識，市場恐慌情緒消退後，可視為逐步回補的訊號。

中國信託投信表示，儘管短期面臨營運挑戰，但半導體設備產業長期基本面依然穩健，特別是在AI技術快速發展的推動下。年初低成本AI問世，更將加速AI技術在多元應用場景中的整合，從而帶動晶片迭代更新與設備需求增長。

此外，消費電子與車用等舊世代領域的庫存堆積已初步改善，後續需求復甦可期。因此待市場情緒回穩後，投資人可逐步加碼具備AI技術優勢的半導體設備商，這些企業將在長期趨勢中持續受益；另為分散投資，平衡風險，投資人也可考慮配置海外半導體ETF，以分散單一市場的關稅風險，同時捕捉全球產業成長機會。

不過，投資人也需留意關稅戰若愈演愈烈，恐影響半導體業復甦。根據摩根士丹利與高盛等機構預測，關稅戰升級可能引發通膨升溫與經濟成長放緩，進而延緩終端產品需求的回暖，影響半導體復甦的時間點與力度。因此投資人必須密切監控全球經濟數據與關稅談判結果。

中國信託投信表示，中長期而言，AI發展與晶片迭代需求將為半導體設備商帶來結構性成長機會，建議在市場回穩後逢低布局，把握產業長期趨勢。經濟衰退風險雖不容忽視，但技術領先的企業憑藉其稀缺性與議價能力，仍有望在動盪中脫穎而出。