群益投顧： 關稅戰增添景氣下行風險 防禦性操作因應變局

群益投顧發布4月份財富管理月報指出，現階段建議拉高現金水位，採防禦性操作因應變局，包括美債、歐元、日圓等。

美國總統川普自2025年1月20日就任以來，為了實現『讓美國再次偉大(Make America Great Again)』政治理念，對內，責成政府效率部(DOGE)裁減聯邦公務人員並刪減非必要性開支，期待縮減財政赤字確保經濟永續發展；對外，先後對中加墨及鋼鋁汽車等課徵關稅，誓言將過去被搶走的製造業帶回美國，惟執行過程朝令夕改、變動反覆，嚴重衝擊企業及消費信心。

雖然2025第1季整體經濟表現依然具韌性，但企業及消費信心已經大幅下滑，此將限縮往後企業投資及消費支出，故而，美國股市領先反應呈現下跌，今年截至2025年4月4日道瓊指數下跌近10%、那斯達克指數跌幅近20%，在全球主要股市表現敬陪末座。

4月2日川普政府再宣布對所有進口國普遍課徵10%關稅，其中對美貿易順差金額較大的國家課徵更高稅率關稅，此一結果比預期中的最壞情境還要更差。川普第一任期美中貿易戰，全球企業透過「中國+1」戰略，分散集中在中國的生產基地，中國大陸企業也將生產基地轉移出國，採取「繞道出口」策略，東南亞國家成了首選轉移地。

如今這些地區也面臨高額關稅，這使得在這些地區設廠以降低成本和規避風險的策略效益大打折扣，甚至可能喪失原有的成本優勢，形同完全封鎖大企業「中國+1」、「繞道出口」的效益。

川普關稅政策核心是期望將製造業帶回至美國，惟此景實現並非一朝一夕，在那之前，美國消費者搶在高關稅生效之前大舉採購、而另一端的亞洲等地出口商因擔心高關稅侵蝕獲利而暫停出貨（以任天堂為例，原定4月9日開放美國消費者預購Switch2臨時喊停，稱必須重新評估關稅衝擊。）

供應鏈的亂局及各國後續報復性措施均將衝擊後續景氣、物價高企（如iPhone 價格可能會增加 2 倍）、經濟下滑甚或衰退等不確定將螺旋性上升，導致全球市場避險情緒高漲，資金全面撤離風險性資產。

美國聯準會主席Powell4月5日直接表態關稅對通膨可能產生長期影響，非一次性衝擊，因此FED傾向更謹慎面對貨幣政策決策，澆熄市場對Powell Put的預期。

此前強勢的歐股受關稅衝擊短線出現大幅回檔，但是即使美股與歐股都下跌，歐股評價依舊相對美股較低，此外，歐洲採取自主供應鏈與強化內需的方向逐漸明朗，長線仍具上漲潛力。港陸股方面，因應川普關稅，部分企業已經暫停出口美國，觀望關稅影響，影響期間長短將視談判結果而定，建議投資人不躁進，先觀望，待情勢穩定再進場。