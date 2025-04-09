關稅大浪來襲 透過股債多元配置來分散風險增添防禦力

美國關稅政策的出台對資本市場投下震撼彈，市場擔憂是否造成經濟放緩與通膨上升風險，群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，危機也可視為轉機，考量市場不確定性仍多，建議透過股債多元配置，以價值型股票及跨區域股票布局分散風險，且適度搭配投資等級債與政府公債，強化防禦能力。

蔡詠裕指出，美國關稅政策出台對資本市場投下震撼彈，短期金融市場雖波動劇烈，但隨著各國將陸續與美國進行關稅協商，及接下來的減稅法案與明年期中選舉挑戰，推動經濟復甦才是川普主要目的，應靜待關稅事件和平發展。

蔡詠裕說，今年來因股市劇烈震盪，信用債因企業財務體質優化、息收仍在高位，也促使資金轉向債市尋求避險，信用債指數表現抗震；在投資佈局方面，考量市場不確定性仍多，投資人不妨透過股債多元配置，透過價值型股票以及跨區域股票布局來分散風險，並適度搭配投資等級債與政府公債，為投資建立優質收益來源，也同步強化投組防禦能力。

另外，群益印巴雙星基金經理人張諺祺指出，去年下半年受到企業獲利放緩、金融體系流動性緊縮等影響，印度股市估值修正，不過基於印度擁有龐大的內需市場作為其經濟重要後盾，相比其他依賴出口的經濟體，整體受美國關稅的影響程度相對小，先前的修正更讓估值回歸合理水準下，後續可望吸引資金回籠配置。

張諺祺強調，印度外交政策靈活，具備地緣政治平衡的優勢，政府也積極與美國溝通，盡力將關稅衝擊降到最小，有望讓印度逐步成為全球供應鏈的新樞紐，再搭配印度央行放寬流動性並啟動降息，金融環境有望逐步寬鬆，皆有助引導印度股市回歸正軌，中長期投資前景仍值留意。在產業方面，包括金融類股、航空旅遊概念股及軍工產業鏈股可關注。