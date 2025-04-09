第2季投資展望 多重干擾下採「SEEK」投資策略因應

今年以來受到DeepSeek所引爆的AI變革、加上川普關稅政策引發的經濟挑戰等諸多因素干擾，全球金融市場劇烈震盪；展望第2季，群益投信表示，在不確定性因素環伺下，建議投資人可採用「SEEK」投資策略來因應，藉此強化投資組合收益與波動控管的能力，穩健應對市場變化。

群益投信認為，面對美國來勢洶洶的對等關稅措施，接下來關注焦點在於各國協商進程與是否祭出反制措施，同時也關注實體經濟活動與民間消費力道是否減弱、聯準會政策動向等。

群益投信指出，「SEEK」投資策略中的「S」代表Stable Income低波配置，聚焦低波動資產，可透過採股債多元配置、廣納收益來源的多重資產基金來應對動盪市況，強調收益來源的投資者，可掌握投資標的體質較佳、收益水準較突出的金融債基金、複合債基金或優先順位非投等債基金。

第一個「E」則是Emerging Asia亞洲雙星，尤以景氣與企業獲利保持韌性之台灣市場，以及擁有龐大內需市場、受關稅影響程度相對低的印度市場，投資人可透過台灣或是印度股票基金來參與。

群益投信進一步說明，第二個「E」為ETF，尤以具息收保護的台股高息ETF、長天期BBB投等債ETF、非投等債ETF最值留意。最後的「K」代表Key Trends關鍵趨勢，可留意AI變革發展或川普關稅政策靴子落地下，受惠市況演變之投資趨勢。