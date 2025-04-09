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庫藏股大軍增員中！今4檔守紅 這檔衝漲8%又翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股護國神山9日痛失800元關卡，鴻海、世芯-KY、華碩、華邦電、友達等電子權值要角躺一地，大盤重挫逾千點，庫藏股大軍防護罩也失靈，生技股王保瑞盤初8%漲幅全遭吞噬翻黑。圖／聯合報系資料庫
台股護國神山9日痛失800元關卡，鴻海、世芯-KY、華碩、華邦電、友達等電子權值要角躺一地，大盤重挫逾千點，庫藏股大軍防護罩也失靈，生技股王保瑞盤初8%漲幅全遭吞噬翻黑。圖／聯合報系資料庫

台股護國神山9日痛失800元關卡，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、華碩（2357）、華邦電（2344）、友達（2409）等電子權值要角躺一地，大盤重挫逾千點，庫藏股大軍防護罩也失靈，生技股王保瑞（6472）盤初8%漲幅全遭吞噬翻黑，終場僅剩東元（1504）、為升（2231）、燁輝（2023）、常珵（8097）4檔力守紅盤，更有多檔收跌停。後續是否有更多生力軍加入，以及抗空效果如何，猶待觀察。

證交所9日緊急在台股開盤前宣布「鼓勵上市公司啟動庫藏股、落實資訊揭露」兩大措施，並罕見在8日主動通知各上市公司善用各項可行機制，啟動庫藏股買回計畫。庫藏股大軍9日再增晶宏（3141）、三商（2905）、南港（2101）三員，目前計有21檔實施中，依啟動日期排列如下：

南港4月10日~6月9日執行庫藏股1100萬股，買回區間價格26~45元。9日股價跌停收29.8元。

三商4月10日~6月9日執行庫藏股1800萬股，買回區間價格10~16元。9日股價跌7.69%、收10.8元。

晶宏4月9日~6月8日執行庫藏股200萬股，買回區間價格37.5~100元。9日股價跌停、收48元。

為升4月9日~6月6日執行庫藏股500萬股，買回區間價格80~120元。9日股價漲0.83%、收73元。

常珵4月9日~6月8日執行庫藏股226.5萬股，買回區間價格55~80元。9日股價漲3.16%、收62元。

保瑞4月9日~6月6日執行庫藏股50萬股，買回區間價格600~700元。9日股價跌0.93%、收638元。

三陽工業（2206）4月9日~6月6日執行庫藏股1000萬股，買回區間價格47~77元。9日股價跌0.91%、收65.5元。

京城（2524）4月9日~6月6日執行庫藏股1000萬股，買回區間價格38.50~70元。9日股價跌停、收44.55元。

華晶科（3059）4月9日~6月8日執行庫藏股800萬股，買回區間價格12~29元。9日股價跌停、收28.45元。

燁輝4月9日~6月8日執行庫藏股3000萬股，買回區間價格13~15元。9日股價漲1.82%、收14元。

新產（2850）4月8日~6月7日執行庫藏股500萬股，買回區間價格70.70~168.45元。9日股價跌5.63%、收100.5元。

彩富（5489）4月1日~5月29日執行庫藏股100萬股，買回區間價格30~58元。9日股價跌0.5%、收39.65元。

東元3月17日~5月16日執行庫藏股500萬股，買回區間價格37.66~81.36元。9日股價漲1.66%、收45.85元。

長科（6548）*3月13日~5月12日執行庫藏股500萬股，買回區間價格23.95~51.9元。9日股價跌3%、收29.1元。

和桐（1714）3月13日~5月12日執行庫藏股2500萬股，買回區間價格6.50~11元。9日股價跌3.91%、收7.38元。

大毅（2478）3月11日~5月9日執行庫藏股200萬股，買回區間價格31.60~67.5元。9日股價跌停、收35.1元。

巧新（1563）3月4日~5月3日執行庫藏股800萬股，買回區間價格50~95元。巧新4月8日公告，已買回庫藏股476.3萬股，總額3億1046萬3716元，平均每股買回價格65.18元。9日股價跌6.84%、收49元。

敦泰（3545）2月24日~4月23日執行庫藏股300萬股，買回區間價格54.30~114.6元。9日股價跌停、收51.3元。

長聖（6712）2月21日~4月20日執行庫藏股200萬股，買回區間價格170~260元。長聖3月26日公告，已買回庫藏股163.8萬股，總額3億61萬7036元，平均每股買回價格183.53元。9日股價跌5.57%、收144元。

台數科（6464）2月19日~4月18日執行庫藏股60萬股，買回區間價格80~100元。9日股價拉尾收平在78.7元。

友達2月14日~4月13日執行庫藏股1億5335.7萬股，買回區間價格9.56~21.26元。友達3月27日公告，買回期間內累積已持有庫藏股1億2078萬2000股。9日股價跌停、收10.6元。

台股 關稅

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