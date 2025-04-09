台股下跌1,068點 三大法人賣超459億元
台股9日繼續下殺，早盤十點多賣壓加重，一路下殺，終場下跌1,068.19點，收在1,7391.76點，摜破萬八大關，跌幅5.79%，成交量5,666.08億元，三大法人賣超459.71億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超357.76億元，投信買超1.23億元，自營商賣超（合計）103.18億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.93億元，自營商（避險）賣超68.25億元。
儘管國安基金昨天通過執行護盤任務，台股今日仍放量下跌，台積電（2330）收785元，跌幅3.8%，爆出逾10萬張大量；聯發科（2454）收1,185元，跌幅近6%，鴻海（2317）摜入跌停板，收112.5元，跌停排隊賣單達1.9萬張，成交量超過35.8萬張。
今日連昨日抗跌的食品、水泥股也下跌，金融指數也大跌5.6%，第一保跌停鎖死，元大金（2885）、國泰金（2882）跌幅逾8%。今日上市櫃跌停家數仍有近900家，下跌家數逾1,800家。
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