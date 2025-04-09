群益投信第2季投資展望：關稅干擾市場 「SEEK」策略尋股債多元契機

今(2025)年以來在DeepSeek所引爆的AI變革、川普關稅政策引發的經濟挑戰等因素干擾下，全球金融市場表現劇烈震盪。展望2025年第二季，群益投信表示，面對美國來勢洶洶的對等關稅措施，接下來關注焦點在於各國協商進程與是否祭出反制措施，同時也關注實體經濟活動與民間消費力道是否減弱、聯準會政策動向等，因此在不確定性環伺之下，建議投資人可採用「SEEK」投資策略來因應，藉此強化投資組合收益與波動控管的能力，穩健應對市場變化。

群益投信指出，「SEEK」投資策略中的「S」代表Stable Income低波配置，聚焦低波動資產，可透過採股債多元配置、廣納收益來源的多重資產基金來應對動盪市況，而強調收益來源的投資者，可掌握投資標的體質較佳、收益水準較突出的金融債基金、複合債基金或優先順位非投等債基金。第一個「E」則是Emerging Asia亞洲雙星，尤以景氣與企業獲利保持韌性之台灣市場，以及擁有龐大內需市場、受關稅影響程度相對低的印度市場，投資人可透過台灣或是印度股票基金來參與。

群益投信進一步說明，第二個「E」為ETF，尤以具息收保護的台股高息ETF、長天期BBB投等債ETF、非投等債ETF最值留意。最後的「K」代表KeyTrends關鍵趨勢，可留意AI變革發展或川普關稅政策靴子落地下，受惠市況演變之投資趨勢。

關稅大浪來襲，價值股、跨區域股分散風險，公債、投等債掌握收益、添防禦力

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美國關稅政策的出台對資本市場投下震撼彈，也令市場擔憂是否造成經濟放緩與通膨上升風險。不過，危機也可視為轉機，短期金融市場雖波動劇烈，但隨著各國將陸續與美國進行關稅協商，不僅如此，接下來還有減稅法案與明年期中選舉挑戰，推動經濟復甦才是川普主要目的，靜待關稅事件和平發展。另一方面，今年來因股市劇烈震盪，信用債因企業財務體質優化、息收仍在高位，也促使資金轉向債市尋求避險，信用債指數表現抗震。在投資布局方面，考量市場不確定性仍多，投資人不妨透過股債多元配置，透過價值型股票以及跨區域股票布局來分散風險，並適度搭配投資等級債與政府公債，為投資建立優質收益來源，也同步強化投組防禦能力。

內需給力、政策靈活度高、金融環境寬鬆支持，印度股市後市可期

群益印巴雙星基金經理人張諺祺指出，去年下半年受到企業獲利放緩、金融體系流動性緊縮等影響，使得印度股市估值修正，不過基於印度擁有龐大的內需市場作為其經濟重要後盾，相比其他依賴出口的經濟體，整體受美國關稅的影響程度相對小，而先前的修正更讓估值回歸合理水準下，後續可望吸引資金回籠配置。不僅如此，印度外交政策靈活，具備地緣政治平衡的優勢，政府也積極與美國溝通，盡力將關稅衝擊降到最小，有望讓印度逐步成為全球供應鏈的新樞紐，再搭配印度央行放寬流動性並啟動降息，金融環境有望逐步寬鬆，皆有助引導印度股市回歸正軌，中長期投資前景仍值留意。在產業方面，包括金融類股、航空旅遊概念股及軍工產業鏈股可關注。

台股獲利做後盾，中長期買點浮現，長期看好AI、半導體

群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，川普欲透過關稅手段達成美國製造的目標，也帶動財政收入，進而重塑地緣政治。近期台股受關稅政策影響而劇烈震盪，但隨著AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力。此外，台股獲利表現也為台股下檔提供最佳支撐，而ETF的穩健買盤更成為台股的重要第三隻腳，顯示台股資金面、產業面皆有結構性的轉變。雖然關稅政策造成短期市場波動，但這些市場雜音也為中長期提供買點。從短、中期來看，投資人可留意台灣內需相關類股，包括高殖利率的旅遊、航空、營建、軍工、金融、生技新藥、原物料等。長期則看好AI與半導體產業，包括Edge AI、ASIC、IC設計、先進封裝等領域。