快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金護盤首日無力 台股再重挫逾千點 萬八失守

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
受美國總統川普關稅政策影響，台股昨天暴跌，今天國安基金進場護盤盼能止跌，但台股仍跌破17900。記者曾原信／攝影
受美國總統川普關稅政策影響，台股昨天暴跌，今天國安基金進場護盤盼能止跌，但台股仍跌破17900。記者曾原信／攝影

國安基金護盤首日，台股加權股價指數開低低走低，以1萬7391點作收，重挫1068點，失守萬八整數關卡，跌幅5.79％，行情比日韓股市來得疲弱，成交量5666億元。各類股無一倖免，全面收黑。

早盤股價一度翻紅的台積電，也不敵賣壓，股價在上午10時過後開始下殺，最低下探780元，終場以785元收盤，收在相對低點，失守800元關卡。

國安基金8日晚間宣布啟動護盤，台股早盤雖然開低，勢頭不弱，但終究不敵賣壓，指數一路下殺，盤中最低下探1萬7306點，重挫1152點，尾盤雖然跌幅收斂，但仍崩跌千點之多。

同時間主要亞股表現，日經指數下跌4.21％，韓國股市下跌1.83％，香港股市下跌1.63％，上綜指數逆勢上揚0.14％。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股上半場表現相對強勁，反映國安基金進場護盤的利多消息，台積電甚至一度翻紅，市場信心獲得提振，但賣壓不減，指數愈走愈低，多方力道被空方看破手腳，下殺壓力遽增。

下半場指數下殺壓力來自於融資斷頭賣壓，昨天整戶擔保維持率跌破130％，融資賣壓沉重，蔡明翰說，尤其是對等關稅在中午生效前，白宮並未釋出延續實施等訊息，引發多殺多。

蔡明翰表示，台積電基本面目前還是強勁，但問題出在系統性風險，台積電去年賺45元，以如今不到800元的價格來看，是長線投資人分批入手的時機。

台積電 台股 國安基金

延伸閱讀

台股市值已非當年 郭國文：國安基金應擴大規模

多重利空打壓 台積電開打800元保衛戰

美中衝突加劇！國安基金也止不住跌勢 台股摜破萬八大關

整理包／國安基金啟動第九次護盤！歷史戰績「七勝一敗」 我可以跟單嗎？

相關新聞

國安基金護盤首日無力 台股再重挫逾千點 萬八失守

國安基金護盤首日，台股加權股價指數開低低走低，以1萬7391點作收，重挫1068點，失守萬八整數關卡，跌幅5.79％，行...

國安基金威力未現 台股收盤續挫逾千點 台積電跌破800元

國安基金今日雖可進場，台股小幅開低後雖衝上平盤，但賣壓沈重且國安基金仍未火力全開，台股指數盤中一路下挫且跌逾千點，9日收...

群益投信第2季投資展望：關稅干擾市場 「SEEK」策略尋股債多元契機

今(2025)年以來在DeepSeek所引爆的AI變革、川普關稅政策引發的經濟挑戰等因素干擾下，全球金融市場表現劇烈震盪...

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

台股指數一周內狂跌近4,000點，融資追繳令萬箭齊發，不少投資人急得如熱鍋上螞蟻、四處調頭寸「補錢」，市場傳出，數家大型...

郭國文：國安基金只占台股0.67%效果有限 應擴大規模

國安基金第9次入場護盤，對此，立委郭國文9日表示，第一次護盤時，台股市值約8兆，如今已成長到73兆，國安基金5,000億...

國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

美中關稅戰再升溫，美股四大指數全盤皆墨，台北股市9日以1萬8337點開盤，指數下跌122點，預估成交量9776億元。全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。