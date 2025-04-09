國安基金護盤首日無力 台股再重挫逾千點 萬八失守

國安基金護盤首日，台股加權股價指數開低低走低，以1萬7391點作收，重挫1068點，失守萬八整數關卡，跌幅5.79％，行情比日韓股市來得疲弱，成交量5666億元。各類股無一倖免，全面收黑。

早盤股價一度翻紅的台積電，也不敵賣壓，股價在上午10時過後開始下殺，最低下探780元，終場以785元收盤，收在相對低點，失守800元關卡。

國安基金8日晚間宣布啟動護盤，台股早盤雖然開低，勢頭不弱，但終究不敵賣壓，指數一路下殺，盤中最低下探1萬7306點，重挫1152點，尾盤雖然跌幅收斂，但仍崩跌千點之多。

同時間主要亞股表現，日經指數下跌4.21％，韓國股市下跌1.83％，香港股市下跌1.63％，上綜指數逆勢上揚0.14％。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股上半場表現相對強勁，反映國安基金進場護盤的利多消息，台積電甚至一度翻紅，市場信心獲得提振，但賣壓不減，指數愈走愈低，多方力道被空方看破手腳，下殺壓力遽增。

下半場指數下殺壓力來自於融資斷頭賣壓，昨天整戶擔保維持率跌破130％，融資賣壓沉重，蔡明翰說，尤其是對等關稅在中午生效前，白宮並未釋出延續實施等訊息，引發多殺多。

蔡明翰表示，台積電基本面目前還是強勁，但問題出在系統性風險，台積電去年賺45元，以如今不到800元的價格來看，是長線投資人分批入手的時機。