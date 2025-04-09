獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

台股指數一周內狂跌近4,000點，融資追繳令萬箭齊發，不少投資人急得如熱鍋上螞蟻、四處調頭寸「補錢」，市場傳出，數家大型壽險公司湧現解約盛況，主要就是為了「補股市的錢」，為此，壽險公司的櫃檯人員也加班趕工、盡力疏解人潮。

一家大型壽險公司高層指出，近兩天市場的解約需求確實較為顯著，較平日大幅增加二成以上；另一家大型壽險公司主管則說，北部某櫃檯前的排隊解約人潮，較過去多了一倍之多。

股市血流成河、融資斷頭壓力沉重，投資人除解約保單「搬錢」外，不少保戶也選擇保單借款「救急」，促使幾家壽險公司的相關業務量明顯暴增。

不過，即使國安基金8日宣布進場，台股仍未明顯止跌；台股今天持續暴跌逾千點，失守18,000點大關，終場大跌1,068.19點，收在17,391.76點，清明連假後累計重挫3,907點。

截至7日收盤為止，台股已邁入熊市；由於行情崩跌，上市櫃融資維持率低於130%的個股高達589檔，各大券商已陸續發出融資追繳令，間接掀起新一波保單解約潮。

保發中心統計顯示，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增13%。

壽險業主管說，2024年以前的解約潮，主要是美元存款利率居高不下，保戶解約美元保單轉存美元高利定存，另外也有一大部分是轉投高股息等ETF，但人算不如天算，2025年第2季初，美國總統川普的「對等關稅」如核彈般重擊全球股市，當初解約保單轉存ETF的投資人全都慘遭套牢、無語問蒼天。