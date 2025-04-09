國安基金威力未現 台股收盤續挫逾千點 台積電跌破800元

國安基金今日雖可進場，台股小幅開低後雖衝上平盤，但賣壓沈重且國安基金仍未火力全開，台股指數盤中一路下挫且跌逾千點，9日收盤下跌1,068.19點、跌幅5.79%，終場以17,391.76點作收，成交量5,666.07億元；台積電（2330）收盤價785元，下跌31元，跌幅3.8%。

今日成交金額大且挫低為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、元大美債20年（00679B）及長榮（2603）；成交金額大且收漲者則為：元大台灣50反1（00632R）、台灣大（3045）、驊宏資（6148）、元大滬深300正2（00637L）、台灣大（3045）、東元（1504）。

第一金投顧表示，美國對等關稅影響經濟恐陷衰退，且中國大陸態度持續強硬，對等關稅看起來沒有暫緩或豁免的跡象，因此就算融資⼤幅下降，加上國安基⾦宣布進場，操作上仍要謹慎再謹慎，短線不宜躁進，宜多觀察後續政策走向再決定操作方向。

AI仍是2025年的成⻑主旋律，選股以有成⻑動能的產業為主，除了持續關注關稅動態變化之外，接下來台積電法說會、美股財報週，以及月營收檢視，都是產業關注焦點。目前以AI相關展望最明確，成⻑性也最好，2025年有成⻑動能的企業將是資⾦持續關注的對象，而其他消費性產品，像是PC及手機，雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定；AI特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更⼤，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加⼤資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠，中⻑期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。

傳產股短線可留意內需概念的貿易百貨、食品、⽔泥、塑膠、金融保險；中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，⼤型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資⾦匯聚、具成⻑潛⼒、獲利虧轉盈等轉機股。短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，⻑線上，聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股⽔位與風險。