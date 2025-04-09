第一保重挫回測半年線支撐 現金殖利率逾8%

第一保（2852）今年配發現金股利2.1元創歷史新高，但今早股價放量跌破27元整數支撐，顯示市場信心鬆動，短期技術面轉弱，第一保早盤重挫逾8個百分點，最低價一度來到25.5元，挑戰半年線支撐，若以今年配息2.1元計，現金殖利率達8.2%。

對於川普對等關稅，是否會衝擊整體產險的獲利展望，目前多家產險都在逐項業務盤點。樂觀者認為，產險業較不受到景氣循環的衝擊，但對天災如颱風和地震的敏感度較高，國內產險的保費收入以汽車險、責任險、工程險及火險等金比重較高，而受川普關稅2.0衝擊較重，應該是進出口貨物險，該項目的占比相對較小。據統計，以113年國內產險暨外商在台產險「貨物運輸保險」保費收入金額約76.94億元，而整體的產險保費收入金額為2714.4億元，占比僅約約2.8%。

但也有產險業者持較審慎偏悲觀的觀點，認為受到川普2.0關稅大刀衝擊，今年的企業險部分如「貨物運輸保險」、「公共意外責任險」等保費收入都可能會下滑，台灣的出口產業高科技和工具機占比高，也是企業險的核心產業。而高關稅產生的出口衰退，可能進一步外溢衝擊至一般的內需型傳產，如小型店家、攤販等，進一步限縮企業險保費收入。除了企業保險保費收入不敢樂觀外，個人保險如車險、傷害險等，也可能因消費力下滑，而出現緊縮現象。目前整體產險屬個人險保費收入約占6~7成左右。