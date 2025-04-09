郭國文：國安基金只占台股0.67%效果有限 應擴大規模

國安基金第9次入場護盤，對此，立委郭國文9日表示，第一次護盤時，台股市值約8兆，如今已成長到73兆，國安基金5,000億只占0.67%，顯然國安基金穩定市場的效果有限，國安基金應該擴大規模。

郭國文指出，翻開過去8次紀錄，可以看到在早期國安基金進場護盤，主要是因為台灣政治環境因素，但近年來，更多是受到國際情勢影響，導致股市震盪而進場護盤。

郭國文說，過去國安基金進場護盤的基準大約是抓指數跌破「台股10年線」，按此標準，進場時機點應該是台股破15,000點左右，但這次在18,072就進場護盤，代表國安基金也針對台股與整體國際情勢變化進行調整。

他並認為國安基金的規模也需調整，2000年第一次護盤時，台股市值約8.19兆，5,000億的國安基金大概占市值6.1%，擁有一定的效果。如今台股市值已經達到約73.6兆，5,000億只占0.67%，顯然國安基金穩定市場的效果有限。

他強調，今年1-3月，外資賣超超過5,000億元，國安基金應該要擴大規模，才有辦法對於73.6兆的股市達到「安定」的效果。