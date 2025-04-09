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國安基金宣布護盤 法人推國泰00922、00878成受惠 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國安基金8日晚間宣布啟動安定市場任務，護盤消息振奮市場。國泰投信表示，回顧歷史經驗，國安基金護盤多著墨於大型權值股等產業龍頭，例如科技股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308），以及金融股國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等，市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）及成分股擁有2成金融股的國泰永續高股息（00878）成為主要受惠ETF。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇說明，昨晚國安基金委員會拍板授權執行安定市場任務，可動用資金規模高達5,000億元，這也是第9次進場護盤，不僅有安定股民信心的效果，由於其主要針對權值股進行護盤，過往三次護盤共同標的皆包括龍頭科技股如台積電、鴻海、台達電、廣達（2382），金融股如國泰金、富邦金、玉山金（2884）、中信金等，預期市場資金也將聚焦在權值股上；觀察國安基金過往的8次護盤，進場時機皆是相對低點，僅有2000年首次進場時虧損出場，其餘皆是獲利出場，也被市場視為股市風向球。

蘇鼎宇表示，市值型ETF 00922前幾大成分股即是先前提到的龍頭科技股及金融股，這次國安基金進場護盤拉抬之下有望受惠，且其實正如同有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫所說的「基本面不變」，今年仍是半導體及人工智慧（AI）的主場，趨勢沒有改變，台積電先進製程也仍有不可替代性，而台灣電子相關產品大多是出口零組件至中國大陸、東協及墨西哥組裝，因此川普的關稅政策難以單獨課稅，最終受害者仍是美國終端消費者。即便川普口頭上不會認輸，但消費低迷可能促使美國經濟衰退，加上面對美國人民的怒吼，過高的關稅政策能堅持到什麼時候？值得投資人深思。

國泰永續高股息（00878）成分股當中，聯發科持股權重為第二大，金融股則占比兩成，另有電信股作為防禦標的，在「川普疫情」中走勢相對較穩健，觀察14家上市金控首季獲利也陸續出爐，前二月稅後純益1,050.08億元，守住千億大關，儘管3月金融市場出現動盪，但整季依然挑戰同期次高，有獲利成長當作基本面，另有股息作為下檔保護，走勢可以期待。

國泰投信ETF研究團隊說明，現階段部分投資人可能還抱有恐慌情緒，但「別人恐懼我貪婪」這句股市名言會火紅，不是沒有原因，回顧2020、2022年勇敢進場的投資人獲得相應回報，危機就是轉機，可善用「定期定額」、「逢低加碼」購入00922、00878的雙重策略，勇敢買出微笑曲線，以逸待勞等候股市成長，也提醒投資人要留意資金分配，切勿過度單筆重壓。目前00922價格約16元，00878也罕見回落至18元多，存股族累積張數更有感，為退休做準備。

國安基金 國泰金 護盤

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過去糖漿進場大多能在相對低點的主因之一，是在十年線附近護盤，而現階段台股十年線在13593。

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