多重利空打壓 台積電開打800元保衛戰

國安基金宣布5千億元銀彈上膛,證交所也宣布兩大措施護市,台股神山台積電(2330)盤初雖一度挺升至826元,惟ADR續跌、恐面臨10億美元罰款、川普關稅威脅、列注意股等利空干擾,盤中再度翻黑,目前最低已來到800元大關,終場能否守住受考驗。

國安基金5,000億元銀彈上膛,據過去操作經驗,預期台積電、聯發科(2454)、台達電(2308)、鴻海(2317)等權值股,都將是護盤重心。信心提振下,早盤台積電股價開低後,一度推升至826元高檔。

但外媒報導,由於台積電生產的晶片疑遭華為導入作為AI伺服器晶片,恐面臨10億美元的罰款,且美國商務部考慮對台積電作出更大額的處罰。台積電8日ADR續挫3.28%,收141.37美元,累計4月以來,台積電ADR已大跌14.84%。而對此傳聞,台積電表示:不評論相關傳言(We have no further comment on that report.)。

此外,外媒報導,川普8日晚間透露,他曾告訴台積電,若不在美國建廠,將繳納高達100%的稅率。美國總統川普日前宣布對台灣進口貨徵收32%關稅;儘管目前關稅不涵蓋晶片,但已嚴重影響台積電客戶供應鏈布局,然而川普進一步表示,正考慮將半導體納入徵稅範圍。

另,台積電近期股價波動劇烈,近6個交易日收盤價差已達136元,且8日股價為近6個營業日收盤價最低,因此列入上市注意股。至8日,本益比為18.04倍。

籌碼面上,台積電8日遭外資賣超3萬6,298張。4月以來,三大法人賣超3萬819張,包括外資賣超3萬2,080張、投信買超2,639張、自營商賣超1,378張。