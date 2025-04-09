多重利空打壓 台積電開打800元保衛戰

國安基金宣布5千億元銀彈上膛，證交所也宣布兩大措施護市，台股神山台積電（2330）盤初雖一度挺升至826元，惟ADR續跌、恐面臨10億美元罰款、川普關稅威脅、列注意股等利空干擾，盤中再度翻黑，目前最低已來到800元大關，終場能否守住受考驗。

國安基金5,000億元銀彈上膛，據過去操作經驗，預期台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等權值股，都將是護盤重心。信心提振下，早盤台積電股價開低後，一度推升至826元高檔。

但外媒報導，由於台積電生產的晶片疑遭華為導入作為AI伺服器晶片，恐面臨10億美元的罰款，且美國商務部考慮對台積電作出更大額的處罰。台積電8日ADR續挫3.28%，收141.37美元，累計4月以來，台積電ADR已大跌14.84%。而對此傳聞，台積電表示：不評論相關傳言（We have no further comment on that report.）。

此外，外媒報導，川普8日晚間透露，他曾告訴台積電，若不在美國建廠，將繳納高達100%的稅率。美國總統川普日前宣布對台灣進口貨徵收32%關稅；儘管目前關稅不涵蓋晶片，但已嚴重影響台積電客戶供應鏈布局，然而川普進一步表示，正考慮將半導體納入徵稅範圍。

另，台積電近期股價波動劇烈，近6個交易日收盤價差已達136元，且8日股價為近6個營業日收盤價最低，因此列入上市注意股。至8日，本益比為18.04倍。

籌碼面上，台積電8日遭外資賣超3萬6,298張。4月以來，三大法人賣超3萬819張，包括外資賣超3萬2,080張、投信買超2,639張、自營商賣超1,378張。