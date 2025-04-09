美中衝突加劇！國安基金也止不住跌勢 台股摜破萬八大關
台股接連崩跌，國安基金8日宣布5,000億元銀彈上膛，證交所9日也搶在開盤前宣布兩大措施，但台股賣壓仍不減，盤中摜破萬八大關，一度重跌至1,7931.47點，下跌超過500點，市場恐慌賣壓出籠，跌勢難止。台積電（2330）力守800元大關，於806元附近震盪，盤中跌幅約1%。
台股昨日融資餘額大減肥284.37億元、國安基金宣布進場護盤，市場預期今日可具備反彈契機，然美國總統川普宣布從美東時間9日午夜12時1分起（台灣時間9日中午12時）對中國大陸輸美產品課徵104%的關稅稅率，也將提高中國大陸電商業者希音（Shein）與Temu常用、以「小額豁免」（de minimis）管道輸入的商品關稅稅率兩倍。
且美國從台灣時間9日中午12時1分起，也開始對來自86個國家或地區的輸美產品課徵10%-50%不等的對等關稅。
美中衝突陷入膠著，台股續崩，摜破萬八大關，盤中一度重挫近600點。台積電下跌逾1%，一度觸及802元，聯發科（2454）下跌超過4%，鴻海（2317）跌約6%。
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