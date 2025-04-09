國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

美中關稅戰再升溫，美股四大指數全盤皆墨，台北股市9日以1萬8337點開盤，指數下跌122點，預估成交量9776億元。全球股災，台股清明連假連日重挫，盼來國安基金的第9次進場，最快今天就能進場。

隨著美股一日之內大起大落，原本早盤大漲的台積電ADR，終場也翻黑，以141.37美元盤，跌幅3.3％，連續4天下挫。台積電現股股價9日以809元開盤，並立刻翻紅至823元。

跌深的美股反彈，道瓊盤中最多上漲1461點，那斯達克指數大漲逾600點，但因白宮宣布將對中國大陸徵收104％的關稅後，美股再被關稅戰打趴，四大指數全面收黑，道瓊跌0.84％、那斯達克跌2.15％、S&P 500跌1.57％、費城半導體指數跌3.57％。

彙整過去國安基金過去8次宣告進場護盤經驗發現，在國安基金宣告啟動後1周台股全數強彈，沒有例外，反彈幅度1％至14％，平均彈幅達5.7％；宣告後的1個月台股有6次上漲，2次下跌；宣告後的3個月台股有4次上漲，4次下跌。

法人表示，歷次護盤經驗顯示國安基金宣告進場，有利提振市場信心並且帶動短期強彈，但若拉長時間來看，股價表現仍取決於當時的基本面環境。過去8次的台股強彈過後，有6次會再破底，跌破宣告護盤當時的底部，有2次沒有再破底。

國安基金護盤，可望穩定市場信心，法人建議，短線上可聚焦國安基金潛在護盤標的，以及股價跌深後的「低本益比與高殖利率」個股；中長期而言，台股真正的底部，仍取決於川普發動的關稅戰後續發展。