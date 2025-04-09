建通營收／3月3.19億元、月增59.7% 短期未受美國關稅影響

建通精密（2460）公告3月營收為3.19億元，月增59.76%，年增27.74%。該公司表示，營收回溫，主要是由台灣高雄路竹廠主導的「特殊新型銅材」交出穩健成長的成績單，3月單月出貨量已穩定達到50噸，「特殊新型銅材」製品具備高導電性與優異加工性，廣泛應用於高階電子元件、新能源系統與精密工業領域，已陸續獲得客戶的訂單，可望逐季增量出貨。

針對美國關稅，建通說，美國對等關稅短期對建通集團未有影響，該公司將持續密切關注國際貿易關稅政策發展，並與客戶保持溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩健成長。

建通表示，客戶對於各類端子的拉貨力道明顯回溫，2025年集團的另一主軸是對於中國大陸新插頭安全規範，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套市場的推廣與開拓，在中國大陸內需市場重新洗牌下取得先機，其中包含設備的優勢與專利的保護，將提升建通在中國大陸絕緣端子的市占率。

同時，2026/12/31輸歐製品中，銅合金鉛含量小於4%的豁免將於2026/12/31到期，將提前迎來一波客戶的轉換潮，建通已經擁有多年的環保微無鉛銅製品生產經驗，越南廠從原料煉製、專業的車削設備及技術、電鍍、塑膠射出到組裝一條龍的生產，將為輸歐端子製品提供高優質且有競爭力的歐規端子製品。