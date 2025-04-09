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國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

國安基金送分題來了？百億聰明錢已進場卡位

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

國安基金8日拍板第九度執行市場安定任務，啟動新台幣5000億元銀彈，最快9日進場護台股，以往經驗來看，國安基金主要鎖定台灣50成分股，也就是權值股來護盤，投資人可留意相關ETF布局。

台股清明連假後補跌，7日湧現停損及恐慌性賣壓，加權指數收盤崩跌2065.87點、創史上最大收盤跌點，跌幅9.7%，且交易量縮明顯，台積電等權值股跌停。8日跌勢雖收斂，但盤中仍一度殺逾千點，收盤仍下跌772.4點。

法人指出，本波恐慌下跌來自川普公佈各國對等關稅大幅高於預期，對全球貿易與產業前景衝擊範圍廣大，不過根據外媒報導，各國多已積極尋求與美方對話，未來若透過協商交換使局勢降溫，且影響逐步可被分析估算，股市將有機會築底反彈。

台股指數重挫，未來若出現反彈也可望是齊漲，法人認為，此刻低檔布局不要出現選股失誤即可，可簡單透過投資台灣50這樣的市值型ETF參與潛在行情，過去種種利空事件已顯示，大型龍頭企業營運韌性將支持股價恢復力。

法人建議，近期市場受關稅影響陷入極度恐慌，且美國經濟政策不確定指數已超過至2020年時高點，加上資金開始就易受景氣衝擊的非投等債進行調節，均顯示恐慌情緒蔓延，建議做好資金規劃，於不確定降低之際伺機進場，直接透過市值型ETF參與反彈。

觀察近期台股ETF的申贖情況，合計8日淨申購290.39億元，連續第26個交易日淨流入，其中，元大台灣50約78.96億元，是今年第二高、富邦台50約22.52億元，是今年第三高。

ETF 台股指數 國安基金

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