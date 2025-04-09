不只國安基金救台股！ 證交所今早盤前緊急再射兩箭

政府救市措施一波波，台灣證交所緊急在9日台股開盤前宣布祭出第三波。證交所宣布「鼓勵上市公司啟動庫藏股、落實資訊揭露」兩大措施，而且不是口頭喊喊而已，罕見在8日主動通知各上市公司善用各項可行機制，啟動庫藏股買回計畫。

台股昨日跌幅已經趨緩，加上融資餘額大減肥284.37億元、國安基金宣布進場護盤，逐漸具備反彈契機。不過，中美貿易衝突螺旋升級打碎市場原先因美國有望與部分國家啟動談判的樂觀情緒，台股走勢前導指標—美股四大指數8日出現戲劇性走勢，原本漲幅達3~4%轉為下挫，終場主要指數大跌作收，讓台股反彈增添變數。其中，道瓊跌0.84%收37645點、標普跌1.57% 收4982點、納斯達克指數跌2.15%收15267點、費城半導體指數更是慘跌3.57%收3562點。

為救台股，政府救市措施已來到第三波。第一波是金管會在周日晚間射三箭，4月7日起至4月11日(1)可以多元擔保品，來補繳融資自備款或融券保證金差額；(2)調降每日盤中借券賣出委託數量，由30％降為3％；(3)上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90％調整為130％。

不過，台股在周一、周二兩天之內大跌超過2,880點，加上美國對等關稅將在明天凌晨零時後生效，國安基金昨日晚間宣布挾5,000億元，為第二波救市措施。第三波為證交所今天早上在盤前宣布的兩大措施。

證交所今早表示，針對近期美國關稅政策引發的全球資本市場波動，證交所已於4月8日通知上市公司得善用各項可行機制，例如可視資金狀況與維護股東價值等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益，並強化投資人對公司長期發展的支持。

證交所指出，庫藏股機制有助於調節市場供需、減緩股價過度波動，同時彰顯公司對自有價值的肯定。當前外部環境變動快速，採取適當應對措施，有助於提升市場對企業治理與財務穩健度的信任。

另一方面，鑑於市場與投資人對美國關稅政策可能產生的影響關注度高，證交所亦提醒上市公司應全面檢視該政策對財務、營運及業務等影響。如屬重大事項，或已有市場詢問關注，應儘速透過公開資訊觀測站發布重大訊息，說明相關情形與公司因應方向，以落實資訊揭露義務，協助投資人充分掌握必要資訊。

野村投信策略投資部副總經理張繼文表示，川普1.0時期，美股也出現暴跌，當時美股企業紛紛實施買回庫藏股自救，對支撐市場信心有相當效果，當時實施庫藏股的美股大多有出現股價上漲。