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國安基金進場後「迅速轉漲」8次中僅4次！狄驤：搶短、減碼可以…不要急著重押

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

視覺化國安基金歷史護盤狀況

簡單提醒一下，國安基金確實跟感冒糖漿一樣，不一定喝了就有效，雖然新聞說是7勝1敗，但糖漿進場後迅速轉漲的次數在8次中只有4次

所以說，台股喝糖漿可以短暫好轉，出現不錯的反彈幅度，但能否轉為多頭趨勢，依然跟全球趨勢有關，希望投資朋友不要把國安基金與跌完了畫上等號。

此外，過去糖漿進場大多能在相對低點的主因之一，是在十年線附近護盤，而現階段台股十年線在13593。

所以說，不要被沖昏頭比較好，搶短可以，減碼也可以，但還是老樣子，不要急著重押。

感冒糖漿可以治感冒，但抵不過黑死病

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 國安基金 感冒 護盤

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