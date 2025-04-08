永豐金併京城銀員工安置計畫協商完成 待京城銀行員投票

永豐金控（2890）即將合併京城銀（2809），在京城銀於4月初向永豐金提出員工安置計畫版本後，經過雙方協商，今天達成共識，京城銀將就協商版本於23日舉行行員投票，若順利通過則合併案即可送件金管會，推進合併進程。永豐金與京城銀目標今年10月可完成合併，京城銀股票下市成為永豐金子公司，明年第4季京城銀再與永豐銀二合一。

永豐金與京城銀3月3日雙方同步召開股東臨時會通過合併案，攸關送件金管會時程的員工安置計畫，即加速進行，

之前京城銀曾經舉辦過一次行員投票，結果沒有通過當時的員工安置計畫版本，主因過於倉促因此行員投票未通過，之後京城銀先內部協調行員同意的版本，再與永豐金協商，今天終於達成共識，接下來就看京城銀行員投票結果，順利通過即完成，可以正式送件金管會申請核准合併案。

據了解，京城銀工會提出的員工安置計畫中，擬定半年開窗條款，也就是合併三年內每半年京城銀員工即有一次選擇去留的機會，辦理優離退或領取留任獎金，優於往例一年選一次，這部分京城銀員工相當重視，獲永豐金支持，其他留任獎金與優退優離金計算，參考之前合併案例並盡量從優，合併案能否加快送件申請，最終待京城銀行員投票結果而定。