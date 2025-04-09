權王法說 高盛提四問

台積電（2330）將於17日舉行法說會。近來股價跌跌不休，因而法說會備受市場關注。高盛證券在最新出具的個股研究報告中指出，台積電最近股價下跌後，估值更具吸引力，並提出四大焦點議題。

這四大焦點議題為：一、成熟製程與7奈米海外擴張策略；二、美國資本支出計畫與股息政策更新；三、關稅戰與貿易不確定性評估；四、競爭格局及與主要競爭對手的潛在合作。

高盛略微下修台積電的預估第1季獲利，以反映元月21日地震的衝擊。至於資本支出，高盛對台積電今年資本支出仍維持在400億美元，但2026年則從460億美元下修到450億美元。

高盛預估，台積電2026年將調高5奈米以下的製程及CoWoS價格，以因應成本上揚的環境。整體來看，以美元計算，今年營收估成長25.6%，明年成長15.9%。