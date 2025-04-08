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史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

國安基金宣布進場 台指期夜盤強彈近800點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
在國安基金宣布進場，台指期隨即反轉強彈。圖為示意圖／聯合報系資料照片
在國安基金宣布進場，台指期隨即反轉強彈。圖為示意圖／聯合報系資料照片

台股在川普對等關稅風暴中，繼7日指數崩跌2,065點、8日再跌772點，兩天狂殺2,837點，痛失萬九大關後，隨8日晚間6點多國安基金宣布備妥銀彈進場後，台指期夜盤隨即由翻黑下跌至18,066點的走勢，轉呈直線拉升，截至晚間9:30為止，指數站回18,800點大關，急彈近800點。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理呂仁傑表示，台股在8日殺低後爆量、再加上留下逾200點的下影線，短線已具反彈契機，原本市場還在觀望今晚美股走勢，並在川普關稅風暴籠罩中，台指期夜盤由紅翻黑，顯示市場多頭人心還在觀望之際，但在國安基金宣布進場、台指期隨即反轉強彈，只要美股走勢平穩，就算不漲，台股9日都有機會展開一波報復性反彈行情。

且只要川普與中國大陸、歐盟等貿易國的關稅磨擦不再擴大，台股有機會向上挑戰19,000點大關。

台指期 台股 國安基金

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