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就市論勢／ASIC、金融、鋼鐵 聚焦
盤勢分析
4月2日美國總統川普宣布對所有進口商品徵收10%基準關稅（鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時豁免），但部分國家將被加徵更高關稅，將大大影響相關製造業供應鏈生產布局。整體而言，各國平均對美關稅從2.4%上升至25%，大幅超過市場預期10%。市場受川普新關稅衝擊下，引發股市大震盪。
後續關注重點在於各國是否提出對美關稅反擊或是積極談判，中國大陸4月4日宣布反擊，針對實體清單，進口限制以及稀土出口管制；另一方面，越南，柬埔寨則是宣布積極與美國洽談，希望將關稅降低到零。
台股方面，在市場極度恐慌下，於清明連假結束後首個交易日加權指數大跌逾2,000點，昨（8）日再跌772點，市場是否繼續修正，將觀察各國對於新關稅反應，預估此次關稅增加將貢獻美國稅收約7,000億美元，滿足5月後川普政府提減稅案所需金額。
投資建議
短期觀察美國與各國關稅影響仍否收斂、川普國內民調變化、美對台半導體關稅若推出的影響面等。
短期台股料延續區間整理格局，但亦可伺機檢視第1季財報與財測表現汰弱留強，關注競爭力強、受關稅影響程度較低之產業與個股。產業方面，建議逢低可留意Edge AI、顯卡、高殖利率及ASIC族群；非電部分將以金融、鋼鐵等為主。
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