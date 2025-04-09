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量價俱揚股 抗震先鋒

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股8日在賣壓持續宣洩下，延續探低走勢，部分個股挾籌碼優勢率先止穩翻紅，聯電、兆豐金等展現量價俱揚氣勢，法人預估短線或扮演領漲抗震指標，但建議搶反彈宜量力而為，控制持股風險。記者曾學仁／攝影。
台股8日在賣壓持續宣洩下，延續探低走勢，部分個股挾籌碼優勢率先止穩翻紅，聯電、兆豐金等展現量價俱揚氣勢，法人預估短線或扮演領漲抗震指標，但建議搶反彈宜量力而為，控制持股風險。記者曾學仁／攝影。

台股昨（8）日在賣壓持續宣洩下，延續探低走勢，部分個股挾籌碼優勢率先止穩翻紅，聯電（2303）、兆豐金等展現量價俱揚氣勢，法人預估短線或扮演領漲抗震指標，但建議搶反彈宜量力而為，控制持股風險。

川普關稅戰引發全球股災，加劇全球經濟陷入衰退，市場預估美聯準會（Fed）今年恐降息五次，美股四大指數跌深後紛紛止跌，費半更反彈2.7%；台股昨日跳空開低持續弱勢震盪，所幸賣壓略有去化後收斂跌幅，帶量留279點下影線。

盤面逆勢上漲家數近14%，以法人近五日買超逾2,100張，且昨日挾量走揚的強勢指標來看，上海商銀、兆豐金、統一、亞泥、漢唐、華南金、聯電、台塑、台化、東元等，單日漲幅在1.2%至9.9%不等，主要分布於金融股及傳產龍頭股。

上海商銀獲外資及投信攜手敲進，昨日股價攻頂收45.35元，技術面一根長紅K棒收復所有均線，兆豐金、華南金等官股色彩濃厚個股亦同步收高。

評價相對偏低、受關稅戰影響有限，並具有集團奧援的傳產龍頭股，成為特定買盤點火標的。統一主要業務來自內需為主的民生消費端，近期投信買盤積極湧入，推升昨日股價漲5.1%收78.3元，遠東集團旗下亞泥及台塑集團的台塑、台化都有強勁支撐。

展望後市，凱基投顧認為，台股與20日均線負乖離已達14.7%，超過去年8月初的13.69%，短線在成交金額量價背離、負乖離來到滿足區下，或有跌深反彈機會，惟上檔均線呈現空頭排列，預料反彈空間將受限，搶短仍須謹慎為上。

上海商銀 兆豐金 台塑集團

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