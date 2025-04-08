台股跌夠沒？劉宗聖：最壞情況已經過了！

台股8日再跌772點收18,459點，失守19,000點關卡。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，「最壞情況已經過了！」主要有五大理由，包括國安基金宣布將進場、國際股市先止跌反彈、台股跌幅趨緩、政府組團赴美協商，以及地方政府及各公協會已開始出手協助台灣廠商度過難關。

劉宗聖分析，美國總統川普宣布的對等關稅對市場衝擊甚大，歐美等股市上周先反映，台股在清明節連假後恢復交易難免要反應國際行情；現階段看來，關稅衝擊仍在，但利空已逐漸淡化，因政府對美貿易談判已有積極規劃與作為，加上國安基金、金管會、證交所等單位皆有相關因應對策，以維護市場秩序，提振投資人信心。

再從近兩日台股盤面變化觀察，今天雖是持續第二天下挫，但成交量已經超過5,000億元，跌點也從盤中一度超過千點，縮減至終場以下跌772點作收，而台積電（2330）早盤雖跌破800元大關，終場收在800元之上的816元，顯示利空逐漸淡化中，短線這波大幅修正應逐漸告一段落，底部已經浮現，投資人可開始留意基本面表現良好的產業及個股。

劉宗聖指出，台股雖大跌，但在基本面仍相對良好下，外資以及中長期布局的機構投資者也對台股仍持正面的看法，另外也可以看到一般投資人持續布局ETF，不管是台股市值型、高股息、反向與債券型ETF等都有申購跡象。

他認為，投資市場經過這波修正後，投資人風險意識已經提高，可以逢低進場布局，空手者亦可開始做長線布局，建議以基金、ETF等工具，不過還是常保審慎小心態度，透過定期定額不停扣等策略布局，逐步完善投資組合與資產配置規劃。