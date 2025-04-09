台美多資產平衡指數 靚

臺灣指數公司再創新商品服務，編製發布「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，簡稱「台美動能多資產平衡指數」，為資產管理、應用的指數類型，開創新領域，可豐富被動式金融工具，便利投資人利用單一商品，進行股債資產配置。

今年主管機關開放被動式多資產ETF，臺灣指數公司為響應金融市場商品多元化，亦積極推動國際合作，進行相關指數的開發，期望未來指數成功商品化，將可豐富投資人的投資選項，並能更簡單地運用ETF進行股債配置，因應市場多變情境。

台灣ETF是全球成長最快的市場之一，2024年為亞洲第三大，ETF計有272檔、規模6.4兆元，投資標的以股票、債券為主，投資股票129檔、規模3.13億元，投資債券96檔、規模3.04億元；股票又以投資台股為主，達2.72兆元、約占87%；顯見投資人對於台股、債券ETF的認同度極高。

臺灣指數公司參考投資組合理論的觀點，運用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」（簡稱「特選臺灣動能趨勢指數」）與「彭博20年期以上美國公債指數（台幣計價）」兩檔指數彙編成台美動能多資產平衡指數，結合股票與債券的特質，區分市場情境，設定股債配置比例，期以兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略，表彰結合股票與債券投資組合的績效表現。

「彭博20年期以上美國公債指數（台幣計價）」為彭博編製發布的債券指數，國內現有四檔債券ETF連結此檔指數，該指數追蹤投資等級的長天期美國政府公債。「台美動能多資產平衡指數」為臺灣指數公司與彭博指數公司藉由國際合作，結合雙方優勢，聯名發布的首檔多資產平衡指數。

「台美動能多資產平衡指數」運用「特選臺灣動能趨勢指數」200日移動平均表現，設計以下四種市場情境指標觸發時，便會進行股債再平衡：當「積極情境指標」觸發時，判斷股票市場趨近於多頭行情，此時股票曝險比例設定為80%，債券比例則調整為調整為20%。

「穩健情境指標」觸發時，特選臺灣動能趨勢指數之200日均線之上升趨勢減緩，多頭行情可能出現反轉，故調整股債比例均為50%；「保守情境指標」觸發時，則以80%的債券部位進行投資組合的資產保護；另設有「特殊情境指標」，此時考量乖離率較高，超漲或超跌的可能性大幅提升，將股債之曝險比例調整為均為50%。