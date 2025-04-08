瑞銀：Fed將降3-4碼 S&P 500指數年底回升至5,800點

川普關稅戰衝擊全球，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，未來數周金融市場仍可能進一步波動。瑞銀基準情景是，美國聯準會（Fed）今年將降息3-4碼（1碼為0.25個百分點）以支持經濟。在此情境下，S&P 500指數年底前將有望回升至5,800點。

瑞銀分析，在關稅進一步升高的最初階段過後，隨著法律、商業和政治壓力上升，加上與各經濟體及各產業達成協議，美國的實際有效關稅稅率或許將從今年第3季起開始下降。

不過，瑞銀提醒投資人，應做好短期內市場進一步下跌的準備。S&P 500指數目前仍未反映衰退大於預期的情況。依歷史經驗，在經濟衰退時期，S&P 500指數大致在3,500-4,500點。在瑞銀的下行情境中，S&P 500指數的目標值為4,000點。

瑞銀認為，在不確定性加劇和波動上升之際，投資人可採取三種策略。第一種策略是管理波動性，適用於擔心短期風險，並尋求避險投資組合以抵禦進一步下行風險的投資人。投資人可以運用黃金管理政治風險，在優質債券中尋求收益，利用避險基金加強多元化。

第二種策略是利用波動性，適用於對短期走勢存疑，但希望利用高波動性獲得額外收益的投資人。瑞銀認為，短期內，投資人可透過匯率區間操作來把握震盪下的機會，例如歐元兌美元（以1.10左右為中心點）。

第三種策略則是尋求波動以外的機會，適用於投資不足和／或願意承擔短期風險以獲得潛在長期回報的投資人。投資人可以逢低承接股票（美股、歐股及陸股）及非投資等級債（尤其是信評可能上調的BB級債券，也就是潛在的明日之星債券）。