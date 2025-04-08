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創意營收／第1季70.23億元年增23.4% 法人估第4季動能將更明顯

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）3月營收28.92億元月增38.2%、年增31.9%，累計第1季營收為70.23億元季增16.6%、年增23.4%，符合市場預期。法人機構指出，創意加密貨幣業務逐步認列，推估至第4季CSP廠開始認列後，營收才有明顯的上揚。

分析師指出，創意第1季NRE營收季減27.3%，ASIC營收季增36.2%，毛利率部分，NRE占營收比重減少，且NRE案件進入後期Ship-out階段，認列工程時數相對較低，而且先進製程的光罩費用和晶圓成本比較高，預估全季毛利率將較上季減少數個百分點，但營業利益率將上揚，單季每股獲利（EPS）7.3元。

創意2023年AI/ML的營收占比約個位數，2024年隨著美系客戶以及其他客戶新品量產，營收比重增加至約15%，預估2025年營收比重和2024年相近。2025年成長動能除來自先進製程外，加密貨幣需求佳，去年下半年加密貨幣訂單陸續進來，創意已為加密貨幣業務爭取到產能，預估加密貨幣營收貢獻10~15%左右。

雖美國禁令，創意在中國大陸的數個客戶的案件受影響，今年大陸地區的營收比重將會明顯放緩，北美地區營收比重將超過50%，預估全年EPS為29.9元。

ASIC廠接單策略各家不同，創意希望有較合理的毛利率，因此營收和毛利率相對同業穩定。此外，加密貨幣業務將逐步認列，帶動未來幾季營收成長，但至第4季CSP廠開始認列，動能將更為明顯。

營收

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很多人平常投資都不喜歡避險股，等崩盤時，才想到這種股票真正好，舉例來說，之前我寫過中華電信，不管怎麼樣，股價就是定在那邊，空頭也跌更少，因為恐慌資金會湧入，三大法人遇到大盤不妙，也會馬上移動資金到電信股，除了抗跌，還有配息穩定的特質，而這次要跟大家另外介紹台灣大，這是國內電信業的二哥，也有同集團的MOMO電商，對照中華電信的單調，台灣大擁有兩大獲利來源，而且一樣不怕川普「衝康」，因為台灣大獲利來源都靠內需為主，比較不受國際紛爭的影響。

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