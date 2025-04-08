神基營收／3月、首季雙創歷史新高 關稅應對方案研擬中

神基（3005）8日公告今年3月營收，受惠強固型電腦及綜合機構件業務增溫，帶動神基3月營收交出月增43.42%、年增28.84%、單月新高的佳績，同步推升今年首季業績登頂。

神基今年3月營收37.7億元，月增43.42%、年增28.84%，為單月歷史新高；累計神基今年首季營收95.52億元、季增4.13%、年增9.73%，亦為單季新高紀錄。

以業務別來看，神基今年首季電子業務營收比重達47%、綜合機構+汽車機構為43%、航太則為10%。

針對美國對等關稅因應措施，據了解，神基上周內部已展開研擬，但因關稅的課徵牽扯到很多外在政經因素，所以有些內部的一些想法和做法還沒有完全確認，加上法令仍在解讀，因此神基目前仍在研擬對應方案中。