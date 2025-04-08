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大摩：CoWoS 產能為AI關鍵因素 台積電是重中之重

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）於最新出具的報告中指出，台積電（2330）2026年如何分配CoWoS產能，將是全球AI供應鏈的一個關鍵催化因素，預期CoWoS 產能將從今年的7萬片/月，成長到明年9萬片/月，年增29%，因此目前依舊維持「優於大盤」的評等，目標價1,388元。

大摩表示，台積電在2026年CoWoS產能擴張上，預期將採取較為保守的態度，大約在5月中旬，台積電將根據未來一個月內關鍵客戶的需求回饋，提前做出有關2026年CoWoS產能的決策。

根據台廠的CoWoS設備供應商透露，大摩認為，一般預期2026年CoWoS產能將擴張至10.5萬~12.5萬片/月，相較從今年底的約7萬~7.5萬片/月有所成長。

不過大摩表示，如果現行的關稅政策維持不變，依舊必須注意其對於全球經濟的影響，以及AI資本支出未來走勢的影響。因此對CoWoS產能的預測採取較低標準，預估2025年為7萬片/月，2026年則為9萬片/月。年增率分別為119%、29%。

CoWoS 台積電 大摩

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