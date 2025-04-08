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金管會統計已有8家公司執行庫藏股 總買回金額逾60億元
媒體關注限空令實施前後的成效，以及會否再採取更多利多措施，金管會證期局副局長高晶萍指出，會再觀察三項措施的成效，另外台股相較於周一幾乎全面跌停，今日已漸漸趨穩。她也指出，截至今日止，已有8家上市櫃公司執行庫藏股，合計最大可買回金額為60.8億元。
證期局也對今日股市走勢指出，台股收盤指數18459.95點，下跌772.4點，跌幅4.02%，成交量5489.51 億元，外資賣超282.39億元，而同時段日本漲5.71%，香港漲0.47%，上海漲0.46%，韓國漲0.15%，新加坡跌1.79%。
對於限空令實施成效，高晶萍說明，自7日的盤中可借券賣出委託數量調降為3%，相較於2日的借券賣出成交值104億元，7日的借券賣出成交值15億元，已較前一交易日減少86%，至於信用交易之整戶擔保維持率，7日晚間統計為148.78%
高晶萍也信心喊話台灣上市櫃公司的基本面，截至2月底上市櫃公司的本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% ，加計股票股利為2.62%，國內上市櫃公司114年截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高，呼籲投資人要有信心。
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