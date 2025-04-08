快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會統計已有8家公司執行庫藏股 總買回金額逾60億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計，已有8家公司執行庫藏股救自家股票 總買回金額逾60億。本報資料照片
金管會統計，已有8家公司執行庫藏股救自家股票 總買回金額逾60億。本報資料照片

媒體關注限空令實施前後的成效，以及會否再採取更多利多措施，金管會證期局副局長高晶萍指出，會再觀察三項措施的成效，另外台股相較於周一幾乎全面跌停，今日已漸漸趨穩。她也指出，截至今日止，已有8家上市櫃公司執行庫藏股，合計最大可買回金額為60.8億元。

證期局也對今日股市走勢指出，台股收盤指數18459.95點，下跌772.4點，跌幅4.02%，成交量5489.51 億元，外資賣超282.39億元，而同時段日本漲5.71%，香港漲0.47%，上海漲0.46%，韓國漲0.15%，新加坡跌1.79%。

對於限空令實施成效，高晶萍說明，自7日的盤中可借券賣出委託數量調降為3%，相較於2日的借券賣出成交值104億元，7日的借券賣出成交值15億元，已較前一交易日減少86%，至於信用交易之整戶擔保維持率，7日晚間統計為148.78%

高晶萍也信心喊話台灣上市櫃公司的基本面，截至2月底上市櫃公司的本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% ，加計股票股利為2.62%，國內上市櫃公司114年截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高，呼籲投資人要有信心。

借券賣出 台股

延伸閱讀

新產執行庫藏股 股價一度漲逾5個百分點

工總上書總統籲請全民救市 建議上市櫃公司承購庫藏股

工總籲請全民救市 建議上市櫃公司承購庫藏股

台股崩跌！彭金隆信心喊話美兩大指數止穩、能提振台股

相關新聞

賣得掉快落跑？外資反手重砍凱基金逾10萬張 台積也出3.6萬張

台股集中市場8日持續補跌，盤中最低探至18,180.48點、重挫1,051.87點，終場大跌772.4點或4.02%，收...

金管會統計已有8家公司執行庫藏股 總買回金額逾60億元

媒體關注限空令實施前後的成效，以及會否再採取更多利多措施，金管會證期局副局長高晶萍指出，會再觀察三項措施的成效，另外台股...

台股續跌逾700點 這11檔狠角色亮燈漲停

台股8日續跌，終場下跌772.4點，收在18,459.95點，跌幅4.02%，摜破萬九大關，並爆出5,489.5億元大量...

台股下跌772點 三大法人賣超467億元

台股8日繼續補跌，盤中一度重跌1,051.87點，尾盤跌幅縮小，下跌772.4點，收在18,459.95點，跌幅4.02...

台灣大（3045）無懼關稅逆勢撐盤！2大獲利引擎成主因：民生必需穩定就會賺

很多人平常投資都不喜歡避險股，等崩盤時，才想到這種股票真正好，舉例來說，之前我寫過中華電信，不管怎麼樣，股價就是定在那邊，空頭也跌更少，因為恐慌資金會湧入，三大法人遇到大盤不妙，也會馬上移動資金到電信股，除了抗跌，還有配息穩定的特質，而這次要跟大家另外介紹台灣大，這是國內電信業的二哥，也有同集團的MOMO電商，對照中華電信的單調，台灣大擁有兩大獲利來源，而且一樣不怕川普「衝康」，因為台灣大獲利來源都靠內需為主，比較不受國際紛爭的影響。

川普關稅戰市場恐慌金主痛批 台積電800元保衛戰

美國總統川普發動關稅戰，衝擊全球股市，也引發其金主痛批，而台積電（2330）8日台股現股股價面臨800元關卡保衛戰，早盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。