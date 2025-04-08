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台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

賣得掉快落跑？外資反手重砍凱基金、台積也出3.6萬張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股集中市場8日持續補跌，盤中最低探至18,180.48點、重挫1,051.87點，終場大跌772.4點或4.02%，收18,459.95點，短短兩天就跌掉2,838.27點；成交值暴衝至5489.51億元。

三大法人轉賣超467.42億元。其中，外資7日意外買超168億元後，8日又回吐賣超341.83億元，賣超前10名個股中，金控、電子權值全在列。凱基金（2883）7日獲買超萬餘張，8日卻重砍逾10萬張成最大苦主，台積電（2330）賣逾3.6萬張列第四。

8日外資賣超前10名依序為：凱基金賣超100,335張、群創（3481）賣超69,169張、中信金（2891）賣超38,716張、台積電賣超36,298張、元大金（2885）賣超35,461張、元大高股息（0056）賣超26,598張、鴻海（2317）賣超25,968張、台泥（1101）賣超22,812張、元大台灣50（0050）賣超22,535張、復華富時不動產（00712）賣超19,115張。

買超前10名依序為：復華台灣科技優息87,360張、元大台灣50反1（00632R）57,095張、群益優選非投等債17,455張、廣達（2382）13,533張、大華優利高填息12,257張、英業達（2356）11,196張、寶成（9904）10,811張、兆豐金（2886）9,953張、國泰永續高股息9,312張、仁寶（2324）7,414張。

元大金 台積電

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很多人平常投資都不喜歡避險股，等崩盤時，才想到這種股票真正好，舉例來說，之前我寫過中華電信，不管怎麼樣，股價就是定在那邊，空頭也跌更少，因為恐慌資金會湧入，三大法人遇到大盤不妙，也會馬上移動資金到電信股，除了抗跌，還有配息穩定的特質，而這次要跟大家另外介紹台灣大，這是國內電信業的二哥，也有同集團的MOMO電商，對照中華電信的單調，台灣大擁有兩大獲利來源，而且一樣不怕川普「衝康」，因為台灣大獲利來源都靠內需為主，比較不受國際紛爭的影響。

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