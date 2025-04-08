川普關稅重創金融市場 後續觀察與策略指引

美國總統川普對等關稅政策重創全球金融市場，目前針對18個經濟體課徵一半的基準關稅，另針對被認定為不公平貿易的國家，將於4月9日起課徵市場稱之為報復性對等關稅，像是中國大陸將被課徵34%的關稅、台灣32%、歐盟20%、日本24%等，以取代普遍性的10%關稅。市場恐慌情緒蔓延，VIX恐慌指數大幅飆升至45以上。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，川普的對等關稅與原前預期的差異非常大，等於是對出超於美國越多的經濟體課稅越重，衡量的合理性有待商榷。雖然對美國來說可以減少貿易逆差、促進製造業回流，進而增加政府財政收入，但這次會讓美國平均關稅稅率上升至25%之上，除了使美國面臨停滯性通膨壓力，衝擊最大的更是美國長期倚賴的亞洲與歐洲製造大國。

各國的影響方面，葉家榮分析，目前歐盟以及中國大陸（對應34%關稅）均表示將做出相對回應，若所有國家對美國進口產品徵收報復性關稅，根據市場推算這關稅戰將使全球GDP減少超過5,000億美元，其中美國將失血逾八成，每戶家庭每年收入減少3,400美元，美國民眾可能是最大受害者之一。

葉家榮進一步指出，相對於成熟國家，新興市場較無力反擊，因為新興國家大都為以出口為主要經濟體，通常透過較高的關稅來扶持本地產業發展，而這波關稅對台灣經濟與產業的長期影響也相當可觀，主因中國大陸、台灣、越南、以及泰國都被課徵高關稅，而這些都是台商最重要的生產基地，各個產業皆受到重大衝擊。

葉家榮指出，這波關稅對美國的經濟活動與通膨並不是一次性影響，而是幾個月且可能透過轉嫁等過程而拉長通膨影響的時間。根據彼得森國際經濟研究所（PIIE）的預估，將影響全球GDP約0.43%，美國GDP預估下降1.45%，全球貿易量將減少1.8~3.6%；在通膨方面，PIIE預期通膨率將上升1.98%，而且目前市場對於未來一年的通膨預期已快速上揚到3.45%，顯示停滯性通膨的「滯脹效應」正蠢蠢欲動。

聯準會主席鮑爾上周五也首度回應川普關稅措施，關稅稅率遠比事先預期更高，調高進口關稅「會造成短期通貨膨脹」，且此效應「很可能會持續更長時間」。針對川普要求的降息，鮑爾表示聯準會將聚焦控管通貨膨脹率，暗示短期內不會降息。

針對投資方向，保德信市場策略團隊主管葉家榮建議，川普的對等關稅政策對出超於美國的經濟體課稅更重，並可能引發停滯性通膨，美國經濟若因就業與消費數據惡化、股市暴跌而受重創，可能促使關稅政策轉圜，但市場的不確定性將使影響的時間拉長，短期需觀察談判進展與經濟走勢，未來談判可能納入匯率讓步空間。

面對川普關稅政策，葉家榮認為，醫療產業、基礎建設受到的影響相對較低，主要原因在於這些產業具備剛性需求，且多屬於內需導向型產業：醫療產業因其不可或缺的特性，需求穩定且不易受外部經濟波動影響；基礎建設產業則因政府支出及公共工程需求持續存在，能在經濟壓力下保持一定的韌性，這些產業的內需特性使其在面對國際貿易摩擦時，能夠減少外部衝擊，維持穩定的運營環境。

債券市場方面，葉家榮認為，投資等級債券因殖利率走低而成為避險工具，具備防禦抗波動功能，吸引資金流入以降低風險，加上目前持續擁有5%以上的收益優勢，將成為投資者在不確定性中尋求較穩健的選擇。

至於想趁股市大幅拉回時進場的投資人，葉家榮表示，建議可採用「大額定期定額」策略，也就是將原先單筆拆成6到12份的資金，分批設定定期扣款買進，布局方向可以長線多頭的全球股、美股及台股為首選，亦可將上述提到較不受關稅衝擊之醫療與基礎建設產業為布局標的。