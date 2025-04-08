台股續跌逾700點 這11檔狠角色亮燈漲停

台股8日續跌，終場下跌772.4點，收在18,459.95點，跌幅4.02%，摜破萬九大關，並爆出5,489.5億元大量，為去年8月6日以來最大成交量。上市櫃仍有高達770家公司跌停，不過仍有11檔股票漲停亮燈，包括資服股驊宏資（6148）、安全監控股哲固（3434）、天鉞電（5251）、杭特（3297）、陞泰（8072），遊戲股辣椒（4946）、宇峻（3546），及上海商銀（5876）等。

台股今日放量下跌，儘管開始出現買盤承接，但仍有超過700家收跌停，科技股鴻海（2317）、智邦（2345）、大立光（3008）、華碩（2357）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等都跌停。

台積電（2330）收816元，跌幅3.77%，爆出逾11萬張大量；鴻海（2317）賣壓沉重，儘管有30萬張買盤來接手，仍摜入跌停125元，跌停排隊賣單超過1.7萬張。緯穎（6669）是AI股中少數未跌停並翻紅的股票，收1,640元，漲幅逾4%。

但相較昨日一片倒的慘況，今日開始出現個股漲停，上市櫃總計11檔攻上漲停板，包括驊宏資、辣椒、宇峻、昱泉（6169）、哲固、陞泰、天鉞電、杭特、浩宇生醫（6872）、嘉鋼（2067）、上海商銀。

天鉞電2月稅後純益100萬元，每股純益0.02元。天鉞電2024年終結連八年虧損，稅後純益198.6萬元，每股純益0.06元。

外界估計，天鉞電2025年首季營運約與去年同期相當，惟今年來自電子鎖有望開拓新客戶，加上自有品牌SecuFirst與ALC營運升溫，全年有望維持獲利。

驊宏資2月稅前盈餘及稅後純益均為400萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益0.09元。主要業務為金融業應用軟體、產品代理與系統整合及策略性產品，其中金融業應用軟體包括整合性債權管理平台、徵授信系統；產品代理與系統整合包括代理VMware、甲骨文及思科等產品；策略性產品聚焦AI、雲端及大數據平台應用。驊宏資表示，目前在手案量穩定，營運穩健，估與2024年相近。