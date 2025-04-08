台股兩天跌2,838點 法人：反彈點在這裡、想買股再等等

台股8日收在18,459.95點， 下跌772.4點，短短兩天就跌掉2,838.27點，在這次的關稅風暴衝擊下，台股要跌到何時？這時進場是接刀子還是拿禮物？什麼股可以買？法人直言，斷頭賣壓還沒完， 本周再忍忍，預期下周反彈機會大， 才是進場時點，同時強調，4月中的反彈將迎來十大利多加持。

受到川普宣布的高關稅稅率衝擊，全球股市慘跌，台股在清明節連假後難逃補跌走勢，一連兩個交易日重挫，尤其7日在恐慌賣壓籠罩下寫下單日歷史最大跌點；8日仍是開低， 早盤以19,064.47點開出， 下跌167.88點，在融資斷頭賣壓出籠下，指數開低走低，盤中一度下滑至18,180.48點，下跌1,051.87點，終場下跌772.4點。

台股大盤指數短短兩天就跌掉2,838.27點，統計今年來則是下跌4,575.15點， 對照去年一整年台股上漲5,104.29點，今年來已經快吐回去年全年的漲點了，到底這次的關稅風暴衝擊下，台股還要跌多久？可不可以進場買？哪些是可以買的個股？

川普關稅大刀衝擊全球股市，台股連兩個交易日重挫，統一投顧董事長黎方國預估，融資斷頭賣壓可能要到10日才能宣洩完，7日爆量代表籌碼有被接走，預期下周反彈機會大，但想買股也要再等等， 14日、15日才是進場買進的時點。

黎方國強調， 4月中的反彈，台股將迎來十大利多加持。首先，4月進入美國季報的公布期， 預估第1季的表現會非常好，將有優於預期的表現；其次則是台積電（2330）的法說會將登場， 除了今年第1季的表現好之外，第2季的展望也將很好；保守預估台積電今年的EPS約55~60元， 明年EPS則上看70元， 現在股價真的便宜，1,000元以下的台積電可以買。

另外，黎方國說，從統計上來說，過去10年美國S&P 500指數的漲跌表現中， 4月上漲有8次、5月上漲有9次、6月上漲也是8次，S&P 500在第2季上漲居多；還有就是美國總統在任期第一年時，第1季是下跌，但第2季則是上漲。

黎方國指出，從資金面來說，Fed在4月縮表的幅度縮小，流動性增加，意味的是小幅度的變相降息；另外，目前普遍預6月將會降息，相關市場反應在5月就會出現。

黎方國還點出其他的利多，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計5月間來台參加電腦展，還有輝達5月28日將召開法說會， 預期財報及所釋出的展望將會很好。

黎方國強調，國安基金伺機進場，將為台股挹注強心針；另外，總統賴清德就任第一年，看好520行情的表現；還有就是，台股指數乖離過大，技術面醞釀反彈。

至於可以進場買些什麼？黎方國表示， 台積電及相關供應鏈、輝達概念股、ETF高殖利率的換股成分股等都可以留意；他表示， 輝達GB200將大量出貨， 相關的老AI股將受惠，另外，ETF將在5~6月換股，可以篩選高殖利率的換股成分股布局。