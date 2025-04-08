台股下跌772點 三大法人賣超467億元
台股8日繼續補跌，盤中一度重跌1,051.87點，尾盤跌幅縮小，下跌772.4點，收在18,459.95點，跌幅4.02%，成交量放大至5,489.5億元，三大法人賣超467.42億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超341.83億元，投信買超1.12億元，自營商賣超（合計）126.72億元，其中自營商（自行買賣）買超4.17億元，自營商（避險）賣超130.89億元。
台股今日放量下跌，開始出現買盤承接，台積電（2330）收816元，跌幅3.77%，爆出逾11萬張大量；聯發科（2454）盤中一度翻紅，終場收1,260元，跌幅2.7%，鴻海（2317）賣壓沉重，儘管有30萬張買盤來接手，仍摜入跌停125元，跌停排隊賣單超過1.7萬張。緯穎（6669）是AI股中少數未跌停並翻紅的股票，收1,640元，漲幅逾4%。
資金湧進內需食品股避險，聯華食（1231）、卜蜂（1215）、黑松（1234）、統一（1216）都大漲逾半根停板，金融股也出現反彈，上海商銀（5876）漲停，兆豐金（2886）漲逾7%。
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