台股下跌772點 三大法人賣超467億元

很多人平常投資都不喜歡避險股，等崩盤時，才想到這種股票真正好，舉例來說，之前我寫過中華電信，不管怎麼樣，股價就是定在那邊，空頭也跌更少，因為恐慌資金會湧入，三大法人遇到大盤不妙，也會馬上移動資金到電信股，除了抗跌，還有配息穩定的特質，而這次要跟大家另外介紹台灣大，這是國內電信業的二哥，也有同集團的MOMO電商，對照中華電信的單調，台灣大擁有兩大獲利來源，而且一樣不怕川普「衝康」，因為台灣大獲利來源都靠內需為主，比較不受國際紛爭的影響。

2025-04-08 12:56