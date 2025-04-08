汽車零組件AM無可取代 東陽盤中攻漲停、虎山看好AM需求反彈

汽車零組件AM（售後市場）塑膠龍頭東陽（1319）盤中一度攻上漲停後，股價來到130元，盤中還是高檔震盪維持在漲幅4%以上。法人分析看好東陽在塑膠件AM供應商龍頭地位，產品為另類民生必需品，汽車維修需求不管景氣好壞依舊存在，產品無替代方案台廠勝出重要關鍵。

法人認為，國內的AM汽車零組件廠在模具夠多的優勢下，即便面臨高關稅，被取代性小，汽車塑膠龍頭東陽，虎山則是全球最大的汽車門把AM供應商，車燈大廠堤維西（1522）、帝寶（6605）等，長期都有很難取代的優勢，如果景氣變差，汽車的使用期限拉長，汽車零組件的汰換需求更強勁。東陽收盤時股價來到123.5元，漲幅為4.2%

川普的高關稅政策推動，東陽、虎山兩大AM龍頭指標性業者普遍認為，市場的改變對全球汽車零組件業者來說未必是一件壞事，是一場全新的競爭，供貨模式與關稅負擔增加必然，當全世界都一起增加的同時，競爭力就非常重要， 產品無替代方案是重要關鍵，各大汽車零組件廠密切關注政策走向，並評估供應鏈和市場策略，以適應新的貿易環境。

東陽日前自結2月自結合併稅前淨利6.86億元，較去年同期成長91%。若排除兩期匯兌，稅前淨利為去年同期的2.14倍，皆再度刷新紀錄，創史上最賺單月；累計前兩個月稅前淨利為11.47億元，累計稅前EPS 1.89元，較去年同期累計成長26%。若排除兩期匯兌，稅前淨利較去年同期累計成長41%，創史上前二月最賺新紀錄。

東陽是全球少數能達成客戶成單成櫃一次購足的需求；因應東陽未來3-5年成長需求，東陽也正在進行擴廠的計畫的推動。

虎山3月營收1.48億元，年增率達49%；累計第1季營收4.23億元，年增率47%；虎山表示，上周美國政府公布的新關稅政策增加了全球經濟的不確定性，預期在美國汽車使用車齡年限持續拉長及AM副廠零件和OE原廠零件價差將再擴大下，公司對今年的營收成長依然充滿著信心。虎山亦持續開發汽車鏡頭與雷達的AM市場商機致力於提升行車安全。

虎山長期深耕開發高品質汽車AM零組件，透過第三方認證（如美國Certificated Auto Parts, CAPA）確認虎山的產品品質與適用性以提供車主於原廠選項外同時具備安全與經濟的解決方案；著眼於全球汽車原廠全力推動汽車科技化的發展，虎山實業持續投入汽車零件數位化的開發以優化行車智能與安全性。