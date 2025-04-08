台灣大（3045）無懼關稅逆勢撐盤！2大獲利引擎成主因：民生必需穩定就會賺

【文．玩股講客人】

很多人平常投資都不喜歡避險股，等崩盤時，才想到這種股票真正好，舉例來說，之前我寫過中華電信，不管怎麼樣，股價就是定在那邊，空頭也跌更少，因為恐慌資金會湧入，三大法人遇到大盤不妙，也會馬上移動資金到電信股，除了抗跌，還有配息穩定的特質，而這次要跟大家另外介紹台灣大，這是國內電信業的二哥，也有同集團的MOMO電商，對照中華電信的單調，台灣大擁有兩大獲利來源，而且一樣不怕川普「衝康」，因為台灣大獲利來源都靠內需為主，比較不受國際紛爭的影響。

台灣大的獲利雙引擎

台灣大行動業務營運近況

第一個是行動業務，這個是手機月租費，過去五年，客戶從4G轉換5G的月租費成長了47%，而且目前5G滲透率已經來到四成以上，相較於競爭對手，轉換率明顯略勝一籌。

以總營收來看，目前5G貢獻超過六成以上，慢慢成為公司營運的主力。

台灣大寬頻業務營運近況

再來是寬頻上網，由於大家使用網路量越來越高，加上影音畫質跟著升級，這也讓台灣大的寬頻上網業績持續成長。

而且國內影音串流市場的服務滲透率都位處龍頭，這當然還有搭配集團紅利行銷。

寬頻上網營收確實也不斷成長中，2024年第四季來到6億大關，相較於2023年同期5億多，這是年增雙位數來到15%之多。

台灣大富邦媒業務營運近況

前面算是電信本業，營運獲利相當穩定，也受惠大家對網路需求量的成長，因此營收持續攀高，再來要看的就是MOMO獲利。

台灣大定位算是相當特別，因為當初集團是用台灣大來養MOMO電商，過去都是賠錢貨，但隨著這幾年新冠疫情帶動MOMO轉強，台灣大持股45.01%也開始跟著受惠，反而在電信本業蕭條的時候，逐漸形成集團的第二顆獲利引擎。

根據台灣大2024年年報顯示，富邦媒貢獻台灣大的全年收益是34.54億元，跟台灣大2024年稅後淨利138.2億元相比，你就知道MOMO貢獻大不大了。

最後還是要來看看2025年展望，這有兩個方向可以觀察。

台灣大尚未全部完成之客戶合約

首先是獲利本業展望，電信及寬頻的獲利情況，台灣大年報寫得很清楚，未來三年的電信及加值服務，等待履約的服務金額有552.03億元，有線電視及寬頻服務則是25.43億元，這等於五百多億營收已經確定落袋，而且還不包含存續期間一年內的客戶，這代表公司客戶有不少潛在轉單續約的空間。

以前面看到的單季行動服務營收大概160多億來看，這等於已經確定賺到半年以上的營收，而有線電視及寬頻單季營收約6億，這等於是全年營收都賺到了。

基本上就是符合獲利型態，因為手機續約通常簽約都一年到三年而已，多數人續約只有一年而已，這樣才能隨時跳槽換別家，因此如果把這些只簽約一年的人也算進來，那麼2025年應該也不會輸給2024年太多。

至於網路寬頻就簡單了，一次簽約就是兩年到三年以上，而且還會送一些點數或者免費串流，整體來看，獲利穩定成長也是沒什麼問題。

另外一提是台灣之星已經被併購了，台灣大目前寬頻使用者數將近千萬戶，僅次於中華電信，也算是一方之霸了。

台灣大114年度業績展望

從整體展望來看，台灣大2025年資本支出高達85.8億元，而2024年則是85.51億元，持續燒錢擴建中。

另外營收依舊維持在8-10%的成長，營業利益則是7-9%，這個就是內需股的特性，民生必需產業只要穩定了，獲利就會跟著穩定成長，當然不必受限於國際貿易的風險。

但短期出現獲利爆發也不太可能，當然這算是壞處，只不過盤勢弱開始反轉或經濟開始蕭條，這種每月穩定收錢的電信服務公司也不容易衰退甚鉅，反而成為投資避險的首選。

不過台灣大的營運又多了MOMO電商，對公司來說算是加分。

因為集團全台據點除了繳納電信費或諮詢之外，還能充當電商的取貨點，甚至可以利用電商通路幫忙鋪貨銷售，如果電商獲利不好就算了，但如果跟這幾年一樣，大家的消費習慣改變成電商消費為主，那麼台灣大就有機會電信、電商雙頭賺，獲利成長性當然比專注電信本業又更勝一籌。

至於股價的避險性，你也可以去回測看看，台灣大的表現如何，這邊就不贅述了，大家都看得懂。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：無視川普貿易戰的台灣大！原來一直都有兩大獲利引擎？