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關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

證券商公會理事長陳俊宏：台股基本面佳 投資人要有信心

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股8日受到市場賣壓宣洩影響，連二日重挫。證券商公會理事長陳俊宏信心喊話指出，上市櫃公司基本面仍然穩健且具有韌性，加上台股於清明連假過後，累計跌幅已與國際股市相當，投資人宜理性因應。

美國對等關稅衝擊高於預期，國際金融市場動盪不安，台股繼7日大跌2,065點，失守20,000點整數關卡後，8日隨空方賣壓持續出籠，最低殺至18,180點，所幸在空單回補及低接買盤進場下，開始出現止跌現象。

針對台股持續走跌，陳俊宏指出，國際股市大多已經見到回穩，甚至開始出現反彈，台股雖然清明連假後補跌，但累計跌幅已經跟上，目前政府已積極針對關稅議題尋求解決之道，並推出多項股市穩定措施，有助提振市場信心，投資人不宜再殺低。

台股 連假

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