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川普關稅戰市場恐慌金主痛批 台積電800元保衛戰

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國總統川普發動關稅戰，衝擊全球股市，也引發其金主痛批，而台積電（2330）8日台股現股股價面臨800元關卡保衛戰，早盤一度失守。

川普發起的對等關稅衝擊大，其金主鐵粉也不挺向來力挺川普的特斯拉執行長馬斯克兩天個人資產蒸發高達309億美元，罕見公開痛批白宮貿易顧問納瓦洛。

另川普鐵粉對沖基金大老艾克曼也表示川普發動的是一場全球的經濟核戰爭，稱其政策錯誤且過度，呼籲應當暫停90天。

在上述背景下，法人分析，川普全球對等關稅來襲，市場原期待AI伺服器、iPhone可因Made by USA獲豁免部分關稅，但最新報導指要符合『美國價值』的認定，除美國原產成分占進口貨品報關價值20%以上，還要符合Made in USA引發外界議論需加碼美國製造。

法人也分析，川普對等關稅正式出爐，各國分別遭到課以10～49％不等的關稅，川普表示對等關稅目的在於重塑美國對外貿易關係，若外國企業願意到美國本土生產製造就可以免除關稅，預計擁有美國製造產能者可望在市場恐慌情緒宣洩告一段落之後領先反彈。

川普 美國 關稅

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