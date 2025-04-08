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股災的「三個反思」 ！Jet Lee：散戶該做到持續工作、投資…而不是關注短期波動

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
股市示意圖。許正宏／攝影
股市示意圖。許正宏／攝影

最近股災的三個反思...

一、不要現在大買債券

今年以來股市大約下跌10～20%，債券大約上漲2～3%。

你現在用同一筆資金進場買債券，等於是用「溢價」10～20%買進債券。

資金運用都有機會成本，這筆錢真的有划算？

更何況如果你本來所有的投資都是股票，你去哪生錢來建立2、30%的債券部位？

要賣掉下跌的股票嗎？

建立債券配置是要在股市大好的時候買進，在股市不好的時候才會有債券進行「再平衡」。

你在股市大跌的時候才說要有風險管理意識，要買債券。那叫風險厭惡，不是風險管理。

等到股市大漲你很容易又會覺得債券拖累你的報酬，不然先不要買債好了。

資產配置就是在債券報酬低迷的時候持續買進債券維持比例，這樣在股災來臨時才會有抗波動的效果。

二、建立獨立思考的投資能力，不要被投資網紅左右

股災一來是不是有人開始說他空手躲過股災，或是有人說他靠做空賺到多少錢？

如果一個投資網紅平常告訴你他有幾千萬、上億投資在股市，突然股災一來就說他空手，你不會覺得怪怪的嗎？

平常都在跟你說要長期投資，但股災前你有看到他說因為什麼緣故要出清股票嗎？

另外還有告訴你他這波賺大錢的，你要不要想想如果川普沒發佈關稅命令，他壓在做空這邊的部位不就是沒賺或賠錢的。

所以不管這次股災你看到賺大錢或賠大錢的，你要不要先想想他為什麼會有這麼多本金去建立投資部位。

又這麼大資金的投資人，真的會蠢到只押單邊嗎？

散戶不要想得太簡單，你跟大戶能做的投資方式完全不一樣。

三、不要再做主動投資了

我不走溫情路線，我不會餵你喝雞湯。

你要不要想想是誰讓你得要面對股災寢食難安的啊？

不就是你自己嗎？

在股市行情好的時候跟你說不要重押個股，要有風險意識，要建立資產配置組合。

結果你怎麼說的？

「投資就是要會擇時選股，大膽重押才能快速累積、財富自由。」

好啦！結果擇時擇到股災，選股選到全部跌停。這樣有快速了嗎？

主動投資當然有大賺的高手，但不會是沒有很多時間分析，又有資訊落差的散戶。

你根本不必用了主動投資，然後才在股災來臨時想方設法怎麼降低損害。

指數化投資人為什麼在股災來臨時不會感到恐慌？

因為平常就在做準備了。

當狀況發生，那就按表操課。

股票漲多再平衡去債券，股票下跌看債券或其他資產能不能再平衡過來。

真正思考到底自己的資產配置組合及比例該是多少，而不是根據當下的市場情緒。

持續工作、持續投資
關注二、三十年後的財務目標，而不是現在的短期波動
這才是一般散戶該使用的投資方式！

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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