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今跌勢收斂！台積電長線價值浮現 「超值入場點」現蹤

台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

台積電摜破800元後快速回防 融資斷頭添空壓

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股四大指數昨夜漲跌參半，科技股為主的那指與費半指數雙雙翻紅，輝達、美光等強彈，但台股ADR仍續弱。台積電（2330）期貨盤後大跌55元、摜破800關，收793元，台指期盤後續殺761點、收18,406點。

8日台股開盤，集中市場續跌167.88點、報19064.47點；櫃買市場跌3.37點、報211.01點。但融資斷頭賣壓出籠，大盤跌點旋即放大至逾900點，所幸台積電下探797元後、快速回防800關、聯發科（2454）承接買盤亦不弱，加上金融、食品、水泥、塑膠等類股攜手抗空，大盤跌點暫穩在850點上下。

此外，新台幣匯價也再度轉貶，開盤兌美元為33.07元、貶值1.5分。

今日開盤，台積電跌51元、報797元，聯發科跌40元、報1,255元，鴻海（2317）跌11.5元、報127元，中華電（2412）漲1.5元、報125.5元，台達電（2308）跌32.5元、報300.5元。。

本土投顧表示，目前台股賣壓未止，VIX恐慌指數上升，今法人停損賣壓及融資多殺多仍將出籠，建議等籌碼安定，並以國安基金動向及關稅戰更明朗，作為觀察指標，短線上保守為宜。

回顧昨夜美股表現。美國總統川普7日要求中國撤銷對美國報復措施，否則將再加徵50%關稅且中止美中所有會談，並表示目前「不打算」暫緩實施大規模對等關稅。此外，聯準會突然召開閉門會議，恐慌指數VIX一度飆升至65。

美股漲跌參半，道指盤中一度重挫1703點，終場跌349.26點、跌幅0.91%，標普500指數跌0.23%；但科技股為主的那指與費半指數雙雙翻紅，分別上漲0.1%、2.7%。

晶片巨頭輝達彈升3.53%、美光大漲5.64%，但台股ADR仍續跌，台積電ADR跌0.43%、聯電（2303）ADR跌1.61%、中華電信ADR跌2.78%、日月光（3711）ADR跌1.04%。

ADR 台積電

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