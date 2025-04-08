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今跌勢收斂！台積電長線價值浮現 「超值入場點」現蹤

台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

台股將爆出1.3兆元史詩級巨量？市場關注

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
券商下單軟體手機截圖
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經過7日史詩級的暴跌後，台股8日會出現史詩級的成交量嗎？8日開盤不久，約9時4分時，資訊系統平台出現台股預估量1兆3,694億元巨量，成交量熱絡到甚至不少券商手機下單系統出現跑不動狀況；如以專家平時所言，開盤預估量到收盤可能打八折，也有兆元大量。是否真會出現歷史天量，引起市場關注。

台股於清明長假後重新開市，台股7日加權指數如預期補跌，重挫2,065.87點(-9.7%)，單日跌幅、跌點與跌停家數937家皆創下歷史之最。跌停家數眾多影響流動性，成交量僅1,576億元。8日台股開盤並未如7日出現躺平一片情況，融資斷頭賣單紛紛出籠，成交量較平時明顯放大，9時4分時，資訊系統平台出現台股預估量1兆3,694億元巨量，9時15分時，預估量降至約1兆1,000億元。

展望後市，台新投顧分析，目前消息面不明朗，操作上不宜躁進，若早盤開低後出現大量紅K，可視為短線止穩訊號，後續跟隨線型強度再決定進場之部位。內需相關個股受關稅影響較小，修正幅度較小；高殖利率個股抗跌能力較強，亦有望率先反彈。

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